رفع سعر الفائدة: الجنيه المصري قد يهبط إلى 37.. و50 نقطة إضافية بالسعودية والإمارات

قررت مجموعة من البنوك المركزية العربية رفع أسعار الفائدة، الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول، وينتظر أن يرفعها آخرون – خاصة في مصر- تماهيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، بحسب عدد من وكالات الأنباء العالمية والإقليمية.

وللمرة السابعة يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال 2022، وذلك بواقع 50 نقطة أساس، إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5%.

السعودية

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة، بحسب بيان للبنك، وبناء عليه تقرر الآتي:

رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء /الريبو/ بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 بالمئة، وفقا لقرار البنك.

نفس الأمر بالنسبة لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس /الريبو العكسي/ حيث ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.

الإمارات

بنفس معدل الرفع الأمريكي لأسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي الإماراتي أنه سيرفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 4.4 ٪ اعتبارًا من الخميس، بحسب رويترز.

البنك سيحافظ على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الدائمة، عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

قطر

ما حدث في السعودية والإمارات حدث في قطر أيضا، حيث أعلن مصرف قطر المركزي، في بيان له، رفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس.

وفقا للقرار، سترتفع فائدة الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5%، ورفع سعر فائدة للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.5%.

بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5%، ورفع سعر فائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.5%. كذلك سيرتفع سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%.

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%، بحسب بيان له.

كما قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5%. أما الودائع لفترة أربعة أسابيع فقرر رفعها من 5.5% إلى 6%.

كما رفع المصرف سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6% إلى 6.5%.

مصر

وفي مصر تنتظر الأسواق رفع معدل الفائدة للمرة الأخيرة خلال 2022، بواقع 200 نقطة أساس، تماهيا مع رفع الفائدة الأمريكية، وقبيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي ينظر في طلب مصر لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمقرر انعقاده في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار نهاية أكتوبر الماضي، إلا أن موافقة المجلس التنفيذي أساسية، للموافقة على صرف القرض.

ولكن ماذا سيحدث في حال رفع الفائدة في مصر؟

توقعت مذكرة بحثية حديثة، للمحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك “بي إن بي باريبا”، محمد عبد المجيد ، رفع الفائدة في مصر قبل نهاية هذا الأسبوع، أي اليوم الخميس.

، في مصر قبل نهاية هذا الأسبوع، أي اليوم الخميس. بناء على رفع الفائدة سينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 33 جنيها بنهاية العام، و 37 جنيها خلال الربع الأول من عام 2023 ، بحسب بي إن بي باريبا.

مقابل الدولار إلى بنهاية العام، و ، بحسب بي إن بي باريبا. النتيجة لذلك ستكون غلاء الأسعار، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 25% خلال الربع الأول من عام 2023، ثم يهبط إلى مستوى 22% على مدار باقي العام.