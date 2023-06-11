رفع سعر أسطوانة الغاز في السعودية

رفعت شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية (غازكو)، اليوم الأحد، أسعار بيع أسطوانة الغاز في المملكة العربية السعودية بقيمة ريال سعودي (27 سنتاً).

وأصبح سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد، بحسب الأسعار المعلنة في موقع الشركة المملوكة للدولة، 19.85 ريال (5.3 دولار) شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

وكان السعر القديم لإعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال (نحو 5 دولارات) شاملاً ضريبة القيمة المضافة وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة غازكو، في بيان عبر موقع تداول في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة السعودية بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتباراً من اليوم الأحد 11 يونيو/حزيران 2023.

وأوضحت غازكو في بيانها أن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

وغازكو هي الشركة المسؤولة عن نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال في السعودية بالإضافة إلى تسويق إسطوانات الغاز.