رفع تعرفة مواقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حديثاً، عن رفع رسوم مواقف الصالات الداخلية والخارجية لكل ساعة إلى 10 ريالات (2.67 دولار) بدلاً من 5.5 ريال (1.47 دولار) للساعة المعمول بها سابقاً.

وأوضح مطار العاصمة السعودية، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، أن رسوم مواقف الفترات القصيرة الأقرب لصالات السفر هي 10 ريالات للساعة، وتصل إلى 130 ريالاً (34.66 دولار) كحد أقصى في اليوم الواحد، بينما تعرفة مواقف الفترات الطويلة هي 10 ريالات للساعة و80 ريالاً (21.33 دولار) كحد أقصى في اليوم.

ونوه إلى أن تعرفة المواقف الدولية هي 10 ريالات للساعة، و130 ريالاً كحد أقصى في اليوم، و40 ريالاً (10.66 دولار) لكل يوم بعد مرور 48 ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن قيمة خدمة استلام وتسليم سيارة العميل عند بوابات السفر الدولية والداخلية 2 و3 و4 و5 أمام الصالات 115 ريالاً، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل أمام الصالات وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل بالمواقف وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال.