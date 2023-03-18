ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر مؤخراً، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 بالمئة في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 بالمئة، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31500 دولار وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.

وتوقعت أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى 2024 بعد أن وصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2022.

ووصف تقرير الوكالة التضخم في السعودية بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.