الإمارات، مخالفات منها رفع الامتعة اعلى من 60 سم في السيارات

نبهت وزارة الداخلية بتغريدة عبر موقعها على تويتر، ان عقوبة مخالفة الحمولة الزائدة، أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص، 500 درهم، وتسجيل أربع نقاط سوداء، فضلاً عن مخالفة تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة، وغرامتها 500 درهم.

وتابعت انه يجب على المسافرين براً في هذه الاجواء الحارة والشمس الحارقة ان يتوخو الحذر ويتأكدو من عمل الفرامل لانه في بعض الاوقات لاتعمل بسبب الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وعليهم فحص دروي لنظام تبريد المحرك وتجنب رفع الامتعة الى اعلى من 60 سم فوق السيارة، و التأكد من سلامة إطارات السيارة.

وأن الصيانة السليمة والدورية للإطارات تعد أمراً حيوياً يتعين القيام به على مدار العام، إلا أنها تتمتع بأهمية أكبر خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير. وثمة أسباب عدة تثير القلق عند النظر إلى تأثير درجات الحرارة العالية في سلامة السيارات والإطارات، خصوصاً وأن شهور الصيف تشهد عادة زيادة ملحوظة في عدد حالات تلف الإطارات. ويمكن تقليص مثل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة المتعلقة بصيانة الإطارات والحفاظ عليها بحالة جيدة، وتشمل هذه النصائح ما يلي:

• افحص إطارات سيارتك بصفة دورية للتأكد من تعبئتها بضغط الهواء المناسب بصورة سليمة قبل القيادة في مناخ حار.

• راجع تاريخ تصنيع الإطار من قبل الجهة المُصَنٍعَة للإطارات، وذلك للتأكد أنك لا تستخدم إطارات قديمة من المُحتَمَل أن تتأثر بالحرارة. فاجتماع الإطارات القديمة مع الطقس الحار يؤدي إلى نتائج سيئة.

• افحص درجة تَحَمل الحرارة على الجدار الجانبي للإطار.

• افحص الإطارات للوقوف على مدى تعرضها لأي شكل من أشكال التلف، والتي تشمل التشققات، الانتفاخات وتآكل سطح الإطار، وجميعها علامات تشير إلى وجوب استبدال الإطار.

• خذ بعين الاعتبار ملء الإطارات بغاز النيتروجين، والذي يساعد على تخفيض درجة حرارة الإطار وإبقائها دون درجة حرارة الهواء العادي في حالة الأجواء شديدة الحرارة.

• افحص أغطية صمامات الإطارات، لأن الأغطية المعدنية لصمامات الإطارات تكون عرضة للانصهار عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، الأمر الذي يجعل من إعادة تعبئة ضغط الهواء بها إلى المستويات المناسبة عملية صعبة.

• تأكد دوماً من حفاظ إطارات سيارتك على التوازن السليم من خلال إجراء عمليات ميزان الأذرعة.