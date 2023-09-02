السعودية : رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة لـ4000 ريال

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة.

وذلك انطلاقا من إستراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.



وأشار الصندوق إلى أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلا من 3200 ريال.



كما تضمنت إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضيّ 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية .

إلى جانب أن الصندوق لن يتمكن من قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحا أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.

يُذكر أن الصندوق قد أطلق إستراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.

انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في #سوق_العمل واستمرارا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال؛ أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج #دعم_التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال. pic.twitter.com/Rh0QCcmxet — تركي الجعويني (@taljawini) September 2, 2023