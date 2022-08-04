رفع أسعار الفائدة يلسع أصحاب القروض

اشارت بلومبرغ إلى تقديران بأن يرفع بنك انكلترا معدلات الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ 27 سنة.

ويترتب على رفع أسعار الفائدة تكاليف إضافية كبيرة في مختلف الدول التي شهدت رفع أسعار الفائدة، وفي بريطانيا حيث سيعلن بنك إنجلترا قريبا عن رفع الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية حسب التقديرات، زيادة كبيرة في سداد ديون بطاقات الائتمان ضمن أقساط شهرية، وكذلك ارتفاع قيمة دفعات القروض الحالية التي تتبدل حسب سعر الفائدة.

ومن تبعات رفع أسعار الفائدة من بنك انكلترا، زيادة في أسعار المنازل والسيارات وحتى الذهب، فضلا عن ارتفاع أقساط القروض ودفعات بطاقات الائتمان.

كما يمكن أن يزيد ذلك في كلفة تداول الأسهم والأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة، وبالتالي سيولة أقل في هذه الأسواق. كما يمكن أن يلعب مزاج المستثمرين دورا في تراجع الأسواق، مع توخيهم الحذر والخوف مما يدفعهم لسحب أموالهم من الأسواق المالية والأسهم والعملات المشفرة لوضعها في استثمارات ذات درجة أقل من المخاطر مثل السندات الحكومية.

وعلى الجانب الإيجابي، هناك بعض المكاسب للمدخرات نتيجة رفع أسعار الفائدة، حيث يمكن أن تؤمن عوائد من فوائد حسابات التوفير والودائع.

تحرت بي بي سي حال بضعة أشخاص سيتأثرون بذلك منهم باتريك ريد من لندن ولديه ديون بآلاف الجنيهات من بطاقات الائتمان والقروض ذات الفائدة المتبدلة، ويخشى أن يكلفه ارتفاع سعر الفائدة تكاليف باهظة.

تحدثت بي بي سي إلى أشخاص كانوا يتوقعون حدوث تغيير في ظروفهم نتيجة لرفع المعدل المتوقع، ويشير باتريك ريد من لندن بالقول: “لدي قروض شخصية وبطاقات ائتمان يبلغ مجموعها 25000 جنيه إسترليني ، لذا فإن أي زيادة ستكون ملحوظة بشكل كبير.

“في الوقت الحالي، أقوم بسداد حوالي 1800 جنيه إسترليني شهريًا ، لكنني أدركت أنني سأحتاج إلى دفع 250 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا كل شهر لسداد أقساط الديون.

كالعادة سينجو من هذه التبعات المؤلمة من التزم بالتوفير وخفف نفقاته ليكسب من ارتفاع الفائدة التي سيحصل عليها من نمو ودائعه

يدخر إدموند وود لشراء منزل قريب من لندن، لذلك يأمل أن يساعد ارتفاع سعر الفائدة على نمو ودائعه بسرعة أكبر. كما يأمل أن يساعد ارتفاع الأسعار في أعمال تجارية خاصة ويقول “إن زيادة أسعار الفائدة أمر جيد بالنسبة لي. أنا أدخر أموالي من خلال وديعة، لذا فإن المزيد من الفائدة يعني أن مدخراتي سترتفع بشكل أسرع.”

“وبينما أتطلع إلى الأمام لشراء منزل فعليًا ، كنت قلقًا بشأن ارتفاع أسعار العقارات – فقد ارتفعت كل شهر على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية على التوالي.

“لن يكون ذلك جيدًا إذا كنت مستعدًا للشراء الآن ، ولكن في غضون عامين عندما ادخرت خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة ، آمل أن تنخفض أسعار المنازل مرة أخرى ، مما سيجعلني في وضع أفضل للشراء .

“نأمل أيضًا بحلول ذلك الوقت أن تكون أسعار الفائدة قد استقرت إلى حد ما ، مما يعني أنني سأكون قادرًا على الحصول على سعر فائدة ثابت على الرهن العقاري.