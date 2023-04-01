. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. رفع أذان المغرب داخل كنيسة مانشستر

رفع آذان المغرب من داخل كنيسة (كاتدرائية مانشستر) البريطانية ضمن فعالية إفطار جماعي نظمته إحدى الجمعيات الإسلامية في المملكة المتحدة

. .. by . ..
رفع آذان المغرب من داخل كنيسة (كاتدرائية مانشستر) البريطانية

وثق مقطع فيديو رفع أذان المغرب من داخل كنيسة (كاتدرائية مانشستر) البريطانية ضمن فعالية إفطار جماعي نظمته إحدى الجمعيات الإسلامية.

وأثارت الحادثة إعجاب الكثيرين داخل عموم المملكة المتحدة.

وأفطر العشرات من المسلمين، يوم الأربعاء الماضي، في الكاتدرائية البريطانية الشهيرة ضمن فعالية إفطار جماعي من تنظيم مؤسسة (Open Iftar) أو الإفطار المفتوح.

وقامت مؤسسة “الإفطار المفتوح”، وهي مؤسسة إسلامية بريطانية تُعنى بإقامة إفطارات جماعية في شهر رمضان من كل عام في أماكن وفعاليات مختلفة، بتنظيم الإفطار بحضور عدد من الشخصيات الدينية من المسلمين والمسيحيين.

ألقت الشخصيات الدينية كلماتٍ مقتضبة قبل الإفطار، كما أكدت المؤسسة المنظِّمة للإفطار أن هذا الحدث يمثل احتفاءً باختلاف مكونات المجتمع البريطاني ومساحة لانتماء الجميع من كل الأطياف والخلفيات العرقية.

ووثق المقطع المتداول رفع أذان المغرب في الكنيسة، قبل شروع العشرات من المسلمين وغيرهم في تناول وجبات الإفطار.

وارتفعت أعداد المسلمين في بريطانيا من 2.7 مليون شخص في العام 2011 إلى 3.9 ملايين في 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، وأصبح المسلمون يشكلون 6.5 بالمئة من مجموع سكان بريطانيا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا