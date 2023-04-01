وثق مقطع فيديو رفع أذان المغرب من داخل كنيسة (كاتدرائية مانشستر) البريطانية ضمن فعالية إفطار جماعي نظمته إحدى الجمعيات الإسلامية.

وأثارت الحادثة إعجاب الكثيرين داخل عموم المملكة المتحدة.

وأفطر العشرات من المسلمين، يوم الأربعاء الماضي، في الكاتدرائية البريطانية الشهيرة ضمن فعالية إفطار جماعي من تنظيم مؤسسة (Open Iftar) أو الإفطار المفتوح.

What a turn out for Manchester, everyone eating together from different faiths, backgrounds but we’re all still one community. #Ramadan23 #OpenIftar #Manchester pic.twitter.com/Y0AEsklw6s — Open Iftar (@OpenIftar) March 29, 2023

وقامت مؤسسة “الإفطار المفتوح”، وهي مؤسسة إسلامية بريطانية تُعنى بإقامة إفطارات جماعية في شهر رمضان من كل عام في أماكن وفعاليات مختلفة، بتنظيم الإفطار بحضور عدد من الشخصيات الدينية من المسلمين والمسيحيين.

ألقت الشخصيات الدينية كلماتٍ مقتضبة قبل الإفطار، كما أكدت المؤسسة المنظِّمة للإفطار أن هذا الحدث يمثل احتفاءً باختلاف مكونات المجتمع البريطاني ومساحة لانتماء الجميع من كل الأطياف والخلفيات العرقية.

ووثق المقطع المتداول رفع أذان المغرب في الكنيسة، قبل شروع العشرات من المسلمين وغيرهم في تناول وجبات الإفطار.

وارتفعت أعداد المسلمين في بريطانيا من 2.7 مليون شخص في العام 2011 إلى 3.9 ملايين في 2021، بزيادة 1.2 مليون مسلم في 10 سنوات، وأصبح المسلمون يشكلون 6.5 بالمئة من مجموع سكان بريطانيا.