رفض 23 مليار دولار عرضتها غوغل للاستحواذ على ويذ شركة حماية حوسبة السحاب الناشئة

رفضت شركة ويذ Wiz الاسرائيلية للأمن السيبراني وحوسبة السحاب عرضا بقيمة 23 مليار دولار فيما يعد أكبر عملية استحواذ في تاريخ غوغل، وتمسكت بدلاً من ذلك بخطة الطرح العام الأولي.

قد يمثل الرفض ضربة لشركة غوغل، التي تحاول اللحاق بشركة مايكروسوفت وأمازون في سوق خدمات الحوسبة السحابية شديدة التنافسية. إلا أن فشل الصفقة قد يكون أيضا من جانب تلكؤ غوغل بعد إطلاعها على البيانات الداخلية للشركة وهو الأمر الذي قد يدفع ويز لاستباق الأمور، خوفًا من انكشاف امتناع غوغل عن المضي في الصفقة مما سيقدم تغطية صحفية سيئة عن تراجع غوغل، ولذلك قد تسارع ويذ للكشف عن انسحابهم من الصفقة بالزعم أنهم يستحقون قيمة أكبر خاصة وأن الشركة غير معروفة.

وكانت غوغل، التي اشترت شركة الأمن السيبراني مانديانت مقابل 5.4 مليار دولار قبل عامين فقط في ثاني أكبر عملية استحواذ لها، ستستفيد من ويذ لاستكمال عروضها الأمنية. وتسبر الشركة الناشئة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بموفري خدمات التخزين السحابي مثل أمازون ومايكروسوفت لفحص البيانات المخزنة هناك بحثاً عن مخاطر أمنية.

ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة ويذ عساف رابورات قوله في مذكرة داخلية لموظفي الشركة قوله:”إن رفض مثل هذه العروض الهامة أمر صعب، ولكن مع فريقنا الاستثنائي، أشعر بالثقة في سلامة اتخاذ هذا الاختيار”. وأضاف أن المعالم التالية للشركة هي الوصول إلى مليار دولار من الإيرادات المتكررة السنوية وطرح عام أولي.

قررت ويذ أنها قد تكون في النهاية أكثر قيمة كشركة عامة، كما شجعتها المخاوف بشأن إمكانية عملية الموافقة التنظيمية المطولة على البقاء مستقلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

كان هدف الاستحواذ بحجم ويذ سيكون غير عادي لشركة تكنولوجيا كبيرة مثل ألفابت الشركة الأم لغوغل، وتواجه غوغل أصلا العديد من التحديات من الجهات التنظيمية حول الاحتكارات وتشمل هذه القضايا دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية تتهم فيها الشركة بإساءة استغلال وضعها المهيمن في مجال البحث، وأخرى تتعلق بأدواتها الإعلانية الرقمية.

وكان التفاوض بين ويذ وغوغل قد بدأ بعد نجاح الشركة الناشئة في جمع مليار دولار أمريكي من مستثمري رأس المال الاستثماري في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها هذه المحادثات، إلا أن المحادثات لم تتوج بصفقة بل انهارات على ما يبدو.