رغم البداية المبكرة، الولايات المتحدة تخسر ريادة الذكاء الاصطناعي أمام الهند

كشف مؤشر نضج ذكاء القرار في أول إصدار له لتقييم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الشركات : ( Decision Intelligence (DI) Maturity ) لشركة بييك Peak لتقييم الذكاء الاصطناعي بين الدول، أنه في حين كان السبق للولايات المتحدة في البدء في مجال الذكاء الاصطناعي ، إلا أن الهند أصبحت الآن السوق الأكثر نضجًا في استعداد الشركات لاعتماد الذكاء الاصطناعي وذلك بفضل عوامل ناجحة مثل اللامركزية والتواصل الداخلي والوعي بمكاسب الذكاء الاصطناعي.

فبينما كانت الولايات المتحدة رائدة في وقت مبكر في مجال الذكاء الاصطناعي ، مع تبني 28٪ من الشركات الأمريكية التكنولوجيا منذ أكثر من ست سنوات – مقارنة بـ 25٪ في الهند و 20٪ في المملكة المتحدة – إلا أن الهند أصبحت السوق الأكثر نضجًا عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي ، مسجلة 64 (من 100) على مقياس نضج بييك الخاص بينما أحرزت الولايات المتحدة 52 نقطة في حين سجلت المملكة المتحدة 44 نقطة فقط. كيف تتبنى الهند الذكاء الاصطناعي بطريقة مختلفة؟

ما يميز الشركات الهندية عن غيرها هو التواصل الداخلي والوعي إزاء ممارسات الذكاء الاصطناعي لضمان دعم واسع – 18٪ من الموظفين الأمريكيين لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت شركاتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي ، مقارنة بـ 2٪ فقط من الموظفين الهنود. علاوة على ذلك ، يتوقع 78٪ من صغار الموظفين في الهند أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي على رفاهية الموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة ، مقارنة بنسبة 47٪ في الولايات المتحدة.

ووجد التقرير أيضًا أن طريقة هيكلة فرق البيانات للشركات أمر بالغ الأهمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي الناجح ، حيث يوجد في غالبية الشركات الهندية ممارسون للبيانات مدمجون في فرق تجارية لدعم التحليل – على النقيض من ذلك ، تمتلك معظم الشركات الأمريكية فريق بيانات مركزي.

علاوة على ذلك ، أظهر التقرير أنه فيما يُنظر إلى كاليفورنيا تاريخيًا على أنها مكان للابتكار التكنولوجي ، في الواقع تصدرت نيويورك في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي حيث سجلت متوسط ​​61 من أصل 100 ، مقارنة بولاية كاليفورنيا ، التي سجلت 58. وذلك لأن نيويورك ذات تصنيف مالي أعلى ومركز الخدمات في الولايات المتحدة – وهي قطاع يعد ثاني أكثر القطاعات نضجًا بعد تكنولوجيا المعلومات والحوسبة والتكنولوجيا بمتوسط ​​نضج يبلغ 56 في جميع الأسواق الثلاثة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند). يمكن أن يُعزى ذلك إلى الاستثمارات التاريخية في البنية التحتية للبيانات والتكنولوجيا ، وطفرة التكنولوجيا المالية.



المنهجية

استنجت نتائج التقرير بالاعتماد على خصيلة دراسة استقصائية شملت 3000 من صانعي القرار من الشركات التي تضم 100 موظف على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند ، يحدد مؤشر نضج ذكاء القرار بييك عددًا من المؤشرات الرئيسية للاستعداد التجاري للذكاء الاصطناعي عبر خمس ركائز: صنع القرار والاستراتيجية والبيانات والتكنولوجيا والأشخاص والعمليات والقيمة. يتم تقييم كل ركيزة ضمن إطار العمل ، وتساهم في الحصول على درجة مؤشر إجمالية من 0 (على الأقل) إلى 100 (الأكثر نضجًا) ، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تبني ونشر واستغلال ذكاء القرار DI بشكل فعال.