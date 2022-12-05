رغم أن ابنته يهودية: لماذا تناول ترامب العشاء مع عنصري معادٍ للسامية؟

رغم أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتنقت الديانة اليهودية وزوجها غاريد كوشنر يهودي، إلا أن الرئيس السابق تناول مؤخرا العشاء مع نك فونتيس، المؤيد لتفوق الجنس الأبيض والمعادي للسامية، في منتجع ترامب مار إيه لاغو في فلوريدا، وبحضور المغني كاني ويست.

إدانات

مع تسرب تفاصيل لقاء ترامب وفونتيس على العشاء، توالت الإدانات للرئيس السابق من:

جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير التي تناضل ضد التعصب الأعمى ومعاداة السامية الذي أعرب عن صدمته، وقال لصحيفة نيويورك تايمز: “نك فوينتيس هو من بين أبرز المعادين للسامية في البلاد والذين لا يعتذرون عن ذلك”.

انضم الديمقراطيون إلى حملة النقد، وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية عمار موسى إن هذه الخطوة يجب أن تمنع ترامب، الذي أعلن مؤخرا عن خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024 ، من تمثيل الحزب الجمهوري.

كما انضم بعض الجمهوريين أيضا إلى حملة الإدانة مثل كريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق الذي قد يترشح أيضا في عام 2024 وأصبح من منتقدي ترامب بعد أن كان حليفا مقربا، والذي قال: “هذا مجرد مثال آخر لأحكامه السيئة”.

غرد ديفيد فريدمان، الذي شغل منصب سفير ترامب في إسرائيل، في حسابه على موقع التواصلب الاجتماعي تويتر منتقدا أيضا لقاء ترامب مع كل من فوينتيس وكاني ويست الذي أدلى أيضا مؤخرا بتعليقات معادية للسامية.

انتقد مات بروكس، المدير التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري، ترامب. وقال لصحيفة واشنطن بوست: “ندين بشدة معاداة السامية الخبيثة لكاني ويست ونك فوينتيس، وندعو جميع القادة السياسيين إلى رفض رسائل الكراهية ورفض الالتقاء بهما”.

اعتراف

اعترف ترامب بأنه التقى بفوينتيس، الذي يتحدث علنا عن آرائه العنصرية والمعادية للسامية في البودكاست الخاص به، خلال عشاء مع كاني ويست، مغني الراب المعروف الآن باسم يي. وقال ترامب إنه لا يعرف أن فوينتيس سيحضر العشاء وليس لديه أي فكرة عن هويته:

“لقد ظهر يي بشكل غير متوقع مع 3 من أصدقائه، ولم أكن أعرف شيئًا عنهم”.

ليس الأول

هذا الاجتماع هو الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث التي تورط فيها الرئيس الأمريكي السابق مع اليمين المتطرف بما في ذلك:

الإشارة إلى جماعة “الأولاد الفخورين” اليمينية المتطرفة في مناظرة رئاسية، ومطالبته لها بأن تكون مستعدة لمواجهة اليسار

تعليقاته بأن هناك “أشخاص طيبون للغاية من الجانبين” بعد اشتباكات عام 2017 في تجمع للعنصريين البيض في شارلوتسفيل بفيرجينيا، والذي أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين المناهضين للفاشية.

إعجاب

ورغم تأكيد ترامب بأنه لم يكن على دراية بهوية فونتيس، فقد نسبت صحيفة الغارديان البريطانية لأحد الأشخاص الذين حضروا العشاء إن ترامب أُعجب بفوينتيس. وقالت كارين جيورنو، مساعدة ترامب السابقة وكبيرة المستشارين، لصحيفة واشنطن بوست: “كان نك يعرف الناس والشخصيات والخطب والمسيرات وكل ما يحيط بعالم ترامب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقاعدة”.