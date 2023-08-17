رعب في المتحف البريطاني عقب عملية سطو على كنوز أثرية لا تقدر بثمن

يتكتم المتحف البريطاني في لندن مع إعلانه أمس الأربعاء، عن حادثة سطو، لكنه ذكر أنّه طرد أحد موظّفيه وسلّمه للشرطة بعدما اكتشف حصول سرقة “نادرة جداً” لقطع من مجموعته، ومنها مجوهرات وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، يخشى أن تكون قد أصبحت بأيدي جامعي الآثار النادرة أو حتى تم صهرها في حال كانت من الذهب بحسب ما نقلته تقارير صحفية بريطانية.

ولم يكشف المتحف عن مصدر التحف والمجوهرات المسروقة فيما يخشى أن تكون لدول مستعمرة سابقا من قبل بريطانيا كحال ما حدث في بعض الدول العربية مثل مصر والعراق وغيرهما أو دول أفريقية. ونقل الصحف البريطانية عن كريستوفر مارينيلو ، المحامي ومؤسس شركة لاسترداد المواد الفنية Art Recovery International: “من منظور تاريخي ، هذه القطع الأثرية لا تقدر بثمن”.

ونقل عن جورج أوزبورن رئيس المتحف قوله “كان مدراء المتحف قلقين للغاية عندما علموا في وقت سابق من هذا العام أنّ قطعاً من المجموعة قد سُرقت”.

وأكد أنّ الأولوية هي “العثور على القطع المسروقة”، مشيراً إلى أنّ تدابير عملية اتُّخذت في هذا الصدد. وقال “لقد اتصلنا بالشرطة، وفرضنا إجراءات طارئة لتعزيز الأمن”، ونجري تحقيقاً مستقلاً لمعرفة ما حدث. وأشار المتحف إلى أنّ غالبية القطع “التي اختفت أو سرقت أو تضرّرت” هي “قطع صغيرة” محفوظة في المخازن ولم يتم عرضها مؤخّراً وتستخدم “بشكل أساسي لأغراض البحث”.

وأشار إلى أنّ القطع تتضمّن “مجوهرات من ذهب وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد”. وقال مدير المتحف هارتويغ فيشر في البيان “هذا حادث نادر للغاية”، مؤكّداً أنّ المتحف يعتذر عن ما حصل.

وتسابقت المتاحف في أنحاء أوروبا قبل سنوات لوضع سياسات جديدة بشأن إعادة القطع لمالكيها الأصليين وأوطانها، وعلى رأسها متحف فيكتوريا وألبرت في بريطانيا، لكن هذه المتاحف التي تكدس مجوهرات وتحف أثرية لدول عربية وأفريقية تتذرع بأنه تقدم حماية أفضل رغم حالات معروفة لسوء التخزين وعدم إمكانية عرض هذه التحف التي تظل حبيسة المخازن لعقود طويلة حتى يتلف بعضها أو يتعرض للسرقة.