رعاية تدفع 65 مليون ريال للاستحواذ على كامل حصص رأسمال جوار

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع اتفاقية غير ملزمة مع شركة العلاج الذكي للاستثمار للاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة جوار للخدمات الطبية بقيمة 65 مليون ريال، خاضع لتعديلات متعارف عليها حسب آليات حسابات الإتمام بموجب الاتفاقية.

وتم تقييم شركة جوار للخدمات الطبية باستعمال عدة طرق منها التدفقات النقدية المخصومة، مكرر الربحية، ومكررات الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإستهلاك الدين.

ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استلام الموافقات التنظيمية (بما في ذلك من الهيئة العامة للمنافسة).

وسيتم دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر رعاية الداخلية وتمويلات مصرفية.

وشركة جوار للخدمات الطبية هي شركة رعاية صحية لديها مركز طبي بسعة 66 سريراً تقع بالقرب من الحرم المكي الشريف بشكل مباشر أمام الحرم و تهدف الشركة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة لضيوف المسجد الحرام و المقيمين و العاملين في المنطقة. وتخدم الشركة مرضى التأمين والنقد و المحولين من القطاعات الأخرى .

ويشار الى أن شركة جوار للخدمات الطبية لم تقم بممارسة أنشطتها بعد، ومن المتوقع بدء التشغيل في الربع الثاني لعام 2023. وتشير القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة عن وجود خسائر للأعوام المالية 2020 و2021 بقيمة 5.12 مليون ريال و3.17 مليون ريال على التوالي.

وتهدف الصفقة الى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لرعاية من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات الصلة.

وسينعكس الأثر المالي للصفقة بناء على أداء الشركة المستهدفة بعد إتمام الصفقة، ويتوقع أن تأتي الصفقة بعوائد مالية لرعاية مع مرور الزمن.