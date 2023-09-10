رعاية السعودية تشتري مستشفى الرعاية بـ  193.2 مليون ريال

وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) السعودية اتفاقية بقيمة 193.2 مليون ريال سعودي (51.5 مليون دولار) مع المجموعة السعودية للرعاية الطبية للاستحواذ على كامل رأس مال شركة مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الأحد، إنه سيتم دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر “رعاية” الداخلية وتمويلات مصرفية.

وأعلنت شركة رعاية، في إفصاح آخر اليوم الأحد ، حصولها على تمويل مرابحة طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك الخليج الدولي بقيمة 350 مليون ريال، بهدف تمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة ودعم استراتيجيتها من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع.

ويتألف القرض من قرض دوار بقيمة 100 مليون ريال سعودي يتجدد دورياً، وقرض طويل الأجل بقيمة 250 مليون ريال سعودي لمدة 10 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وتستهدف شركة رعاية -التي تمتلك مستشفيين ومركز رعاية لطب العائلة- من عملية الاستحواذ على شركة مستشفى الرعاية التخصصية التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات العلاقة، وفق إفصاحها الأول.

وقالت الشركة إن إتمام الصفقة يظل رهن استيفاء عدد من الشروط منها الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، والحصول على موافقة الجمعية العامة للمشتري وموافقة الجمعية العامة للبائع، متوقعة أن يظهر الأثر المالي للصفقة فور إتمامها وانتقال الملكية.

ويقع المركز الرئيس لشركة مستشفى الرعاية التخصصية في مدينة جدة، وتقدم خدماتها من خلال مستشفى يقع في المدينة نفسها يقدم خدمات الرعاية الطبية الشاملة والرعاية التمريضية طويلة الأمد ورعاية المسنين وغيرها من الخدمات الطبية.