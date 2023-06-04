السعودية تبدأ في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً

بدأت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، في رصد سبع مخالفات مرورية إلكترونياً.
وتشمل المخالفات:
ـ القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.
ـ عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
ـ عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.
ـ مخالفة تنظيمات السير على الطريق.
ـ قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
ـ تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
ـ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي دشن، يوم 28 مايو/أيار الماضي، أتمتة المخالفات المرورية السبع إلكترونياً ابتداءً من اليوم الأحد 4 /6 / 2023، وذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.