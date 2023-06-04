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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تبدأ في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً

بدأت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً

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بدأت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق في رصد المخالفات المرورية السبع إلكترونياً

بدأت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، في رصد سبع مخالفات مرورية إلكترونياً.

وتشمل المخالفات:

ـ القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.

ـ عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

ـ عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.

ـ مخالفة تنظيمات السير على الطريق.

ـ قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

ـ تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.

ـ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

وكان مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي دشن، يوم 28 مايو/أيار الماضي، أتمتة المخالفات المرورية السبع إلكترونياً ابتداءً من اليوم الأحد 4 /6 / 2023، وذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

السعودية، اعتبارا من اليوم إصدار 7 مخالفات مرورية تلقائية مؤتمة
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