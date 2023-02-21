رصد هلال شهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم

أعلنت السعودية ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شعبان لعام 1444 هجرية، وعليه سيكون تحري هلال شهر رمضان 2023-1444​ بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس/ آذار 2023م.

وهذا نص بيان دائرة الأهلة في المحكمة العليا: “اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر شعبان لهذا العام 1444هـ مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 2 / 2023م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (167/هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لهذا العام 1444هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 2 / 2023م هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ.

يرصد هلال القمر لشهر شعبان ?بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والانتقال نحو بداية الليل وهو منتظم في خط شبة مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة بإتجاه الأفق الجنوب الغربي حيث سيشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء السعودية والوطن العربي. pic.twitter.com/NBDO2PYeeJ — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) February 21, 2023

ويُرصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل وهو منتظم في خط شبه مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة باتجاه الأفق الجنوب الغربي، حيث سيشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة “المحاق” وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وأشار إلى أنه سيلاحظ خلال بضعة ليالٍ قادمة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

يُشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يُعد مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء، كالمجرات، والسدم، والعناقيد النجمية، نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.