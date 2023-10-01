ترصد الإدارة العامة للمرور اليوم في السعودية عبر أجهزة الرصد الآلي المركبات غير المؤمنة، وتصل قيمة المخالفة لـ150 ريال، التي تتضاعف بعد مرور 15 يومًا من تسجيل المخالفة الأول.

و تدخل آلية رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة إلكترونيًا مرة كل 15 يومًا، اعتباراً من اليوم غرة أكتوبر، حيز التنفيذ.





وسيُطبق الرصد الآلي لمخالفة التأمين، المنصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما تم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بمخالفة أخرى.





ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين، على المركبة من خلال الدخول لحساب “أبشر”، ثم الذهاب إلى (خدمات المركبة) ثم (استعلامات)، ومن ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وبعدها سيتم عرض صلاحية التأمين، بحسب”أخبار 24”.





وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت (الأحد) الأول من أكتوبر، موعداً لرصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تتراوح بين 100- 150 ريالاً.

أبرز الأسئلة الشائعة عن أتممة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/GPJo9ThkB2 — المرور السعودي (@eMoroor) September 27, 2023