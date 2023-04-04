رصاصة بالكبد تنهي مقلب شاب أمريكي لقناته على يوتيوب

إطلق رجل أمريكي النار على أحد الشبان وأصابه في بطنه أثناء تسجيل فيديو مقلب في مركز تسوق في دالاس ، فيرجينيا يوم الأحد، وأدخل الشاب إلى العناية المركزة في مستشفى لعلاج جروحه بعد إصابة كبده ومعدته بالرصاصة لكن الضحية سخر من فكرة التوبة عن إيقاع الناس بالمقالب في استماتة لجذب المشاهدات على يوتيوب.

الضحية تانر كوك من قناة كلاسيفايد غوونز (وتعني الأوغاد السريين* Classified Goons استمات في نشر الفيديو هات وقال إنه لن يتوب وسيعود إلى نشر الجديد من المقالب مجددا، مضيفا أن المشتبه به في إطلاق النار لم يحتمل النكتة ولم يأخذ المقلب برحابة صدر. قال كوك ، الذي كان في العناية المركزة ، إنه سيواصل تصوير مقاطع فيديو المقالب بعد شفائه ، وفقًا لمحطة WUSA التابعة لشبكة CBS News. وأكد من سريره في المستشفى أنه اعتاد نشر المقالب على قناته على يوتيوب ويتابعه ما يقرب من 40 ألف مشترك وقد اعتاد مغافلة الجمهور لإيقاع بعضهم في مزاح ومقالب. تظهر مقاطع الفيديو السابقة له وهو يتجول خلف المنضدة في مطعم للوجبات السريعة ، ويتتبع الغرباء في المتاجر ، ويتظاهر بالتقيؤ على سائقي أوبر.

في مقاطع الفيديو المستفزة السابقة على قناته حيث يظهر ضحايا كوك وقد فقدوا صوابهم وأصبحوا عدوانيين فيما يتصل بعضهم بالشرطة لكن يوم الأحد ، تلقى كوك أكثر ردود الفعل الصادمة صدمًا حتى الآن.

كان هو وصديقه يسجلان مقطع فيديو بالقرب من مصنع تشيز كيك في قاعة الطعام بمركز دالاس تاون سنتر عندما قام المشتبه به آلان كولي بسحب مسدس نصف أوتوماتيكي وأطلق النار عليه. أخبرت عائلة كوك القناة أن اللقطات أصبحت الآن جزءًا من الأدلة ضد كولي ، 31 عامًا ، الذي اتُهم بإطلاق النار وارتكاب جناية ، وإطلاق أسلحة نارية داخل مبنى مأهول. قال مكتب شريف مقاطعة لودون في بيان صحفي إنه لا يبدو أن المشتبه به والضحية كانا يعرفان بعضهما البعض من قبل. مثل كولي أمام المحكمة يوم الاثنين ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في مايو. وقال مكتب الشريف إنه محتجز دون سند كفالة في مركز احتجاز الكبار في مقاطعة لودون. لم يتم تحديد كوك علنًا بالاسم من قبل الشرطة ، لكن وثائق المحكمة تحدده على أنه ضحية إطلاق النار. على الرغم من إصاباته.