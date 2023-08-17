السعودية، القبض على 107 أشخاص بتهم الرشوة وغسل الأموال في عدة وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم من العام 1445 هـ، حيث تم ضبط 107 أشخاص من عدة وزارات.

وقالت الهيئة، عبر نشرها تغريدة على حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن الجولات الرقابية شملت 2442 جولة، وتم التحقيق مع 260 شخصاً وإيقاف 107 أشخاص، في عدد من الوزارات و الجهات الحكومية منها:

وزارة الدخلية

وزارة الدفاع

وزارة العدل

وزارة الصحة

وزارة التعليم

الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وتمثلت الجرائم في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ pic.twitter.com/weZOCtoNsU — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 17, 2023