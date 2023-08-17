ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، القبض على 107 أشخاص بتهم الرشوة وغسل الأموال في عدة وزارات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم من العام 1445 هـ، حيث تم ضبط 107 أشخاص من عدة وزارات.

وقالت الهيئة، عبر نشرها تغريدة على حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن الجولات الرقابية شملت 2442 جولة، وتم التحقيق مع 260 شخصاً وإيقاف 107 أشخاص، في عدد من الوزارات و الجهات الحكومية منها:

  • وزارة الدخلية
  • وزارة الدفاع
  • وزارة العدل
  • وزارة الصحة
  • وزارة التعليم
  • الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وتمثلت الجرائم في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

السعودية، 253 شخصاً من 7 وزارات متهمين بجرائم فساد
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