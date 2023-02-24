أكدت تقارير اليوم الجمعة أن المتهم الذي قبضت عليه هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مكتبه، خلال العام الماضي، لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في جهاز حماية المستهلك ينتظر محاكمته الأخيرة يوم غدٍ السبت بعد أن حكم في وقت سابق بالسجن والتحفظ على أمواله وزوجته.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المحلية أن محكمة النقض ستنظر، غداً السبت، الطعن المقدم من المتهم بتلقي رشوة عينية ومادية من شركة السيارات العالمية، دون أن تذكر اسمها، لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

وأضافت أن آمال المتهم -دون أن تذكر اسمه أو صفته والذي من المتوقع أن يكون موظفاً حكومياً كبيراً في جهاز حماية المستهلك، تتعلق في الخروج من محبسه في هذا القضية على يد دفاعه في أخر مرحلة له من التقاضي أمام محكمة النقض يوم غد السبت.

وتوقعت الصحيفة ثلاثة سيناريوهات تنتظر المتهم وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، الأول هو تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد (60 يوما من صدور حكم أول درجة)، وهو ما يعني تأييد الحكم الصادر على المتهم.

والسيناريو الثاني هو تصحيح الحكم؛ أي إذا كان الطعن مقبولاً و مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يعني أنه “إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية”.

أما السيناريو الثالث والأخير هو قبول الطعن، فتنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم في حالة إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ما يعني أن المحكمة تنظر “موضوع القضية” في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى.

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، يوم 22 يونيو/حزيران 2022، حكماً يقضي بسجن المتهم، مدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى التحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولادهما القصر.

وجاء ذلك بعد أن قبضت هيئة الرقابة الإدارية، في وقت سابق من العام الماضي، على المحكوم من داخل مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.