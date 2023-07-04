ضمن خطط إمارة الشارقة في تقديم أفضل الحوافز الاقتصادية ودعم نمو السوق المحلي اعتمد المجلس التنفيذي تقديم خصم بنسبة 50‎%‎ من قيمة مخالفات عدم تجديد التراخيص على أن يقوم أصحاب المنشآت بتعديل أوضاعهم خلال أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 10 يوليو 2023م.

وترأس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس ، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب الحاكم.

بحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكافة القطاعات في الإمارة.

واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن التعاون في مجال تنظيم أعمال مسح الأسواق والتحقق من مطابقة المنتجات.

وتهدف المذكرة إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات المقيدة في أسواق الدولة، وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية في مجال رقابة ومسح الأسواق لتصحيح وتعميم الإجراءات الوقائية والتصحيحية بشأن المنتجات المسحوبة أو الغير مطابقة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية على مستوى الدولة، وتمكين المتعاملين من الإبلاغ عن أي منتج غير مطابق للمواصفات بسهولة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية والذي تضمن أهم أعمال اللجنة خلال العام 2022م حيث عقدت اللجنة 49 اجتماعاً أصدرت خلالها 390 قراراً في مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية التي تقع ضمن اختصاصاتها مثل شؤون الاحتضان والإيواء وغيرها.

كما احتوى التقرير على انجازات اللجنة الدائمة في العمل على إصدار الأدلة والسياسات المعنية بالكفالة الاجتماعية والمالية، وتجارب الأسر الحاضنة والاستمارات الرسمية التي توثق في المحكمة وغيرها من الانجازات.