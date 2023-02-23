تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية رفع رسوم الأراضي البيضاء في بعض مناطق المملكة أربعة أضعاف ضمن تعديلات تهدف إلى “تعزيز شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية”.

وتعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تدير برنامج الأراضي البيضاء، على إجراء تعديلات على رسوم الأراضي السكنية ورفعها من 2.5 بالمئة من قيمة الأرض إلى 10 بالمئة في بعض المناطق وفقًا لمعايير وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

وأوضحت الوزارة أنه في حال لم تنطبق مرحلة معينة من مراحل التعديلات على أي من ا​لمدن أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.

استطلاع آراء الجمهور حول نظام رسوم الأراضي البيضاء

بدأ اليوم الخميس 23/2/2023 استطلاعاً أطلقته منصة “استطلاع” الحكومية بهدف عرضه على العوام قبل “تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية”، وينتهي يوم غد الجمعة 24/2/2023، ويقول الاستطلاع:

تهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى:

1- شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية.

2- فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض.

3- تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

4- منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام.

5- إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية.

6- مرحلة واحدة لفرض الرسم.

ويهدف برنامج الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً، وهي أراضي شاسعة، وكشف برنامج الأراضي البيضاء، قبل أيام، أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في مدينة الرياض التي صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي على 116 أرضاً بمساحات تتجاوز 50 مليون متر مربع، وهي مساحة شاسعة يمكنها حل جزء كبير من أزمة الإسكان في المملكة.