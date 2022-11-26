رسميًا منتخب قطر يودِّع المونديال وسط انتقادات حادة لـ”العنابي”

إثر تعادل منتخبي هولندا والإكوادور 1-1، مساء الجمعة، أصبح خروج منتخب قطر من منافسات نهائيات كأس العالم 2022 رسميا.

يأتي خروج منتخب قطر من الدور الأول عقب خسارته في أول جولتين بالبطولة بنتيجة 0-2 أمام الإكوادور و1-3 على يد السنغال، دون أن يحصد أي نقطة.

ومع تعادل هولندا أمام الإكوادور 1-1، فقد “العنابي” بشكل رسمي كل فرصه في التأهل إلى الدور الثاني.

وتقدمت “الطواحين” الهولندية بهدف لكودي جاكبو في الدقيقة 6، ثم أدرك إينر فالنسيا التعادل للإكوادور بعد 4 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

ارتفع رصيد منتخب هولندا لـ4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع الإكوادور.

وجاء منتخب السنغال ثالثا برصيد 3 نقاط، ويمتلك فرصة أخيرة للتأهل حال انتصر على الإكوادور في الجولة الختامية.

ويقبع المنتخب القطري في المركز الأخير بدون رصيد.

وواجه أداء المنتخب القطري في المونديال الذي تستضيف البلاد انتقادات حادة.

وكان من بين المنتقدين الشيخة مريم بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير قطر تميم بن حمد، والتي أعربت في تغريدة لها عن غضبها وخيبة الأمل بسبب الأداء الضعيف للمنتخب القطري، وخروجه مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وانتقدت الشيخة مريم آل ثاني الأداء الضعيف لمنتخب بلادها في البطولة، قائلة:

• إعداد سيئ.

• مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.

• لاعبون ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال (عبالكم حرب)!

• خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور”.

• الإعداد لكأس العالم من جانب المنتخب القطري لم يكن بالمستوى المأمول.

• “حظ أوفر لجميع عشاق العنابي.. خيبتوا آمالنا”.

– إعداد سيء.

– مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.

– لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال "عبالكم حرب"!

خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور ? — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 25, 2022