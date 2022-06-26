رسميا في العراق، مليون عاطل عن العمل مسجل رسميا والرقم الحقيقي عدة ملايين

سجَّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية، فيما أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير مناهج التدريب.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض لصحيفة “الصباح”: إنَّ “قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة بالدرجة الأساس كون الوزارة لديها قاعدة بيانات رصينة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات ما عدا إقليم كردستان”.

ولفت إلى وجود أضعاف هذا العدد من العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، داعياً إلى تضافر الجهود لخلق فرص عمل حقيقية لهم في القطاعين العام والخاص وإعداد خطة وطنية لحل هذه الأزمة .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية أعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تخصيص قروض لفئة العاطلين المسجلين لدى الوزارة، فيما أوضحت آلية التقديم عليها وموعد إطلاقها.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هناك مشكلة تواجه سوق العمل العراقية والتي تتعلق بمخرجات التعليم، حيث لا يوجد تطابق بين المتخرجين من اختصاصات الجغرافية والتأريخ مع سوق العمل، الذي هو بحاجة الى أصحاب خبرة باختصاص معين”، مبيناً أن “هناك دورات تدريبية في مراكز الدائرة لقليلي الخبرة في السوق بهدف تدريبهم وفق الاختصاصات المطلوبة”.

وأضاف باهض أن “الوزارة تعمل على تطوير المراكز التدريبية مع إعادة الأساليب القديمة الناجعة، والتي تتلاءم مع قدرة الشباب حالياً”، لافتاً إلى أن “الوزارة تعمل على إجراءات جديدة متطورة موجودة بالعالم”.

وبشأن القروض، أوضح باهض، أن “الوزارة حددت قروضاً للعاطلين المسجلين في الوزارة فقط”، مبيناً أن “التقديم على هذه القروض إلكترونياً وعملية الفرز إلكترونية ايضاً”.

وتابع، أن “الوزارة تطلق وجبات كل 3 إلى 4 أشهر”، لافتاً إلى أن “الكثير من الشباب يتسلمون القروض ولم يؤسسوا منها مشاريع صغيرة بل تم صرف الأموال باتجاهات أخرى”.

وبين أن “الدائرة تعمل على موضوع حاضنات الأعمال والتي تتضمن تسليمنا المشروع وبعدها نمنح قرضاً بـ20 مليون دينار مع متابعة المشروع لمدة سنة كاملة