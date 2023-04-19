ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أول دولة تعلن رسمياً يوم السبت أول أيام عيد الفطر 2023

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أصدره يوم الثلاثاء، عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا.

وأوضح مجلس الإفتاء : “نظراً لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر”. وذلك كما ورد في نص البيان.

ودعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وتقوم دول عربية وإسلامية عديدة برصد الهلال غدا الخميس فيما أعلن مركز الفلك الدولي بعد ما وصفه بانتشار خبر مجتزأ يزعم تأكيدا أن يوم السبت سيكون أول أيام عيد الفطر.

وأشار إلى أنه “ليس جهة إعلان” بل مركزًا يقدم المعلومات الفلكية، وأوضح في بيان بالقول:” ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 إبريل/نيسان 2023م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين. 

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