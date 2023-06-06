رسمياً: كريم بنزيمة اتحادي

أكد نادي الاتحاد السعودي، ليل اليوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة أصبح “اتحادياً” وهو تأكيد رسمي على أن نجم ريال مدريد السابق أصبح من ملاك الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال نادي الاتحاد في تغريدة قصيرة عبر تويتر “البنز اتحادي الحظ الليلة كريم”.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أكدت صباح اليوم الثلاثاء نبأ انتقال بنزيمة إلى نادي الاتحاد لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرب من المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء أن “كريم بنزيمة وقع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءاً من الموسم المقبل”، دون تحديد قيمة الصفقة.

وكان خبير الانتقالات الشهير الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد، أمس الإثنين، أن كريم بنزيمة وقع على عقد مع نادي الاتحاد يمتد حتى العام 2025.

قال رومانو، في تغريدة منفصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء “سيكون عقد كريم بنزيمة في الاتحاد سارياً حتى يونيو (حزيران) 2025 مع خيار لموسم إضافي، كما تم تسميته بالأمس (الإثنين) – تم توقيعه بالفعل. بيان النادي قريباً جداً”.

وأضاف “ربما يصل الراتب إلى 200 مليون يورو (214 مليون دولار) مع تضمين بعض الصفقات التجارية”.

خصخصة الأندية الرياضية

قال صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي السعودي، أمس الاثنين، إنه تم تحويل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات سيكون كل منها مملوك من الصندوق ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي.

وأضاف الصندوق أن ملكيته في كل نادي ستكون بنسبة 75 بالمئة، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل ناد من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25 بالمئة من النادي.

ويأتي هذا بعدما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-وهو رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة- أطلق في وقت سابق من أمس الاثنين مشروع الاستثمار والتخصيص (الخصخصة) للأندية الرياضية.