رسمياً.. إدين هازارد يعتزل كرة القدم

أعلن اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم فريق ريال مدريد وتشيلسي السابق، اعتزاله كرة القدم، بشكل رسمي، وذلك بعد أن كان قد فسخ عقده مع النادي الملكي في وقت سابق من العام الحالي.

وكتب هازارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل قليل، بيان اعتزاله كرة القدم، حيث قال: يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب.

وأضاف هازارد: بعد 16 عامًا خضت فيها أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.. لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.

وتابع: خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا.



وشكر الأندية التي لعبا لها وهي: نادي ليل الفرنسي، وتشيلسي وريال مدريد، وشكر الاتحاد البلجيكي على اختياريه لتمثيل المنتخب.

وأختتم هازارد رسالته قائلًا: شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء، شكرًا جزيلًا لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي.