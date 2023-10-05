ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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رسب في الامتحان الجامعي الأول وحاز على نوبل

نظرتُ إلى السؤال الأول ولم أتمكن من الإجابة عليه. والأمر نفسه مع السؤال الثاني. وحاولتُ الإجابة على جميع الأسئلة، لكن في النهاية حصلتُ على درجة 20 من 100

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
نوبل

قال منجي الباوندي، أحد الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء لعام 2023 الأربعاء، أنه رسب في أول امتحان له في الجامعة، في حادثة كانت لـ”تدمّره” لكنها علّمته درساً في “المثابرة”.

وتحدث منجي الباوندي، المولود في فرنسا لأب تونسي لكنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحافي “كنت معتاداً على عدم التحضير للامتحانات”.

خلال امتحانه الأول في جامعة هارفارد، حيث بدأ دراساته العليا، عاش منجي الباوندي تجربة تحاكي تجارب كثيرين حول العالم.

وقال “نظرتُ إلى السؤال الأول ولم أتمكن من الإجابة عليه. والأمر نفسه مع السؤال الثاني. وحاولتُ الإجابة على جميع الأسئلة، لكن في النهاية حصلتُ على درجة 20 من 100″، “وقد كانت أدنى درجة في الفصل”.

وأضاف الكيميائي البالغ 62 عاماً، ضاحكاً “قلتُ لنفسي يا إلهي، هذه النهاية بالنسبة لي، ماذا أفعل هنا؟”.

وأدركت بعدها أهمية التحضير الجيّد للامتحانات.

وأشار الباوندي إلى أن هذه التجربة كان يمكن أن “تدمّره”، مضيفاً “كان يمكن أن أقرّر أن هذا (التخصص) ليس مناسباً لي، لكنني كنت أحبُّ ما أفعله، لذلك تعلمتُ النجاح كطالب”.

وفاز منجي الباوندي الأربعاء مع عالمَين آخرَين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن بحوثهم حول جسيمات نانوية تسمى النقاط الكمومية، تُستخدم حالياً على نطاق واسع، حتى في أجهزة التلفزيون.

ونصح الباوندي طلاب اليوم بالحرص على “التفتح الذهني” والإبقاء على “الفضول” الذي يشكل “مفتاح العلم”.

وأكد: ” أن النكسات جزء من البحث، وهي جزء من الحياة”، و”عليكم الاستمرار في المحاولة، والقيام بما يثير اهتمامكم”.

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