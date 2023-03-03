رسالة تهدد ميسي بالقتل.. ما فحواها؟

تعرض متجر تمتلكه عائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم ليونيل ميسي، في مدينة روزاريو الأرجنتينية لإطلاق نار من شخصين، تركا رسالة تهديد لقائد المنتخب الفائز بكأس العالم قبل نحو شهرين.

جاء هذا التهديد بعد 3 أيام فقط من فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 “the best”، الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وذكرت شبكة “tycSport” الأرجنتينية، أن مدينة روزاريو استيقظت صباح الخميس 2 آذار/مارس 2023، في حالة من الصدمة، بعد هجوم إطلاق نار، استهدف بقالة كبيرة “سوبر ماركت” لعائلة روكوزو، زوجة ميسي.

ووقع الهجوم عند الساعة 3:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (8:20 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة)، ترك بعده المهاجمون، الذين فروا عبر دراجة نارية، رسالة تهديد لميسي مكتوبة بخط اليد.

وتقول الشبكة الأرجنتينية: “مر شخصان على دراجة نارية بالقرب من البقالة وأطلقا النار عليه، كما تركا رسالة لميسي قبل أن يلوذا بالفرار”.

وحسب الشرطة الأرجنتينية، فإنه تم استهداف “السوبرماركت” بنحو 14 رصاصة، كما وُجدت ورقة بجانب أغلفة الرصاصات الفارغة مكتوب عليها: “ميسي، نحن في انتظارك، جافكين (عمدة روزاريو) مهرّب مخدرات ولن يحميك”.

ووجّه بابلو جاكفين، رئيس بلدية روزاريو، انتقاداً حاداً لأجهزة الأمن، حيث قال: “من الواضح جداً أن من السهل إيذاء روزاريو، حيث لا توجد مساعدة ملموسة لمدينتنا ولمقاطعة سانتا”.

وأضاف: “هذا يحتاج إلى إجابات واضحة، كم يبعد منزل الرئيس من هنا؟ نصف ساعة؟ من يتحمل مسؤولية الأمن؟ أنا رئيس بلدية المدينة ولا أملك صلاحيات إعطاء الأوامر لقوات الأمن”.

في هذه الأثناء، قدّم ماوريسيو ماكري، الرئيس السابق للأرجنتين، دعمه لميسي وزوجته أنتونيلا، مؤكداً ضرورة محاربة مهربي المخدرات.

ونشر ماكري تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “ما حدث فظيع، هذا تحذير آخر للحكومة الوطنية ولمقاطعة سانتا بأنه لا يمكن التعايش أو التساهل مع مهربي المخدرات”.

وأضاف: “على الحكومة أن تحاربهم بطريقة حاسمة، كل دعمي لليو وأنتونيلا وعائلاتهم”.

وتُعتبر روزاريو، واحدة من أكثر المدن عنفاً في الأرجنتين، حيث تشهد عمليات قتل وسطو بسبب تفشي عصابات المخدرات فيها، وفق “تي واي سي”.

من جهتها أوضحت صحيفة marca أن ميسي عادةً ما يحتفل بعيد الميلاد في روزاريو (مسقط رأسه)، كما يقضي هناك بعضاً من إجازاته، كما فعل بعد نهائيات كأس العالم 2022، فضلاً عن امتلاكه منزلاً خاصاً به.