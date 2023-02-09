رخصة أعمال خلال 5 دقائق في الإمارات

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” عن إطلاق “الرخصة الفورية” والتي تتيح لرواد الأعمال الحصول على رخص أعمال عبر استكمال الإجراءات إلكترونياً في زمن قياسي لا يتجاوز 5 دقائق.

ويشهد الوقت الراهن تغيرات متسارعة تتطلب إتمام كل شيء على الفور لذلك تمثل الرخصة الفورية حلا ملائما للمستثمرين حيث تم تصميمه من أجل تلبية احتياجات أعمالهم على وجه السرعة.

ونظرا لعدم اشتراط إجراءات تأسيس الشركة على مستندات أو حضور شخصي، يمكن للمستثمر ببساطة زيارة موقع “راكز” الإلكتروني واختيار الحزمة المناسبة والنشاط التجاري وتسديد الرسوم ومن ثم الحصول على الرخصة ومباشرة العمليات التجارية في نهاية المطاف خلال زمن قياسي.

اصدار رخصة أعمال بدولة الإمارات في غضون 5 دقائق!

يمكنك الحصول على رخصة راكز الفورية لتباشر أعمالك بمنتهى السهولة باتباع إجراءات إلكترونية مبسطة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://t.co/wQdQ5d7PV2#أعمال #تأسيس pic.twitter.com/f2hebhMNhi — RAKEZ (@myrakez) February 9, 2023



وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” : تعد راكز أول منطقة اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطرح نظام الرخصة الفورية لشركات المنطقة الحرة، كما يسرنا تقديم هذا النوع من الترخيص لجميع المستثمرين الذين على أهبة الاستعداد لتأسيس مشاريعهم ومباشرة عملياتهم التجارية في الدولة في غضون 5 دقائق ولا تتطلب منصتنا التفاعلية أكثر من بضع نقرات لتتيح للمستثمرين اختيار اسم الشركة التجاري وتعبئة بعض البيانات الخاصة بتفاصيل المساهمين واختيار الأنشطة التجارية والحزمة المناسبة ليتمكنوا من استخراج ترخيص ساري المفعول وإطلاق أعمالهم التجارية بشكل قانوني على الفور، حيث يُعد هذا الأمر غاية في البساطة.

ويمكن لرواد الأعمال حاليا اختيار باقات تأسيس أعمال ابتداءاً من 5499 درهما مع توفير خيارات إضافية تشمل أنشطة تجارية وتأشيرات إقامة متعددة.

وأضاف جلاد : نعمل على الدوام لأجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم المستثمرين المستقبليين ورواد الأعمال وكذلك العملاء الحاليين والمتواجدين لدى مجتمع أعمال “راكز” وعليه نحرص على تحسين جودة منتجاتنا وخدماتنا باستمرار علاوة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة من شأنها توفير حلول أكثر بساطة للمستثمرين لتمهيد الطريق أمامهم لتأسيس شركاتهم ومواصلة رحلة أعمالهم.