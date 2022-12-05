رحيم سترلينغ: سطو مسلح على منزل اللاعب وراء غيابه عن مباراة إنجلترا والسنغال

تحقق الشرطة البريطانية في واقعة اقتحام مسلحين منزل نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رحيم سترلينغ، الأحد، واستيلائهم على مقتنيات تقدر قيمتها ب 300 ألف جنيه استرليني.

واضطر سترلينغ إلى الغياب عن مباراة منتخب بلاده أمام السنغال، بعد أن اقتحم اللصوص المسلحون قصره، الذي يقدر ثمنه ب 6 ملايين جنيه إسترليني، أثناء وجود شريكته وأطفاله، واستولوا على مجوهرات وساعات ثمينة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، إن:

“جناح تشيلسى لن يخوض مباراة إنجلترا والسنغال لأسباب عائلية”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وجاء الإعلان المفاجئ قبل ساعات من موعد انطلاق مباراة دور الـ 16 أمام بطل كأس إفريقيا.

وكان سترلينغ، وهو أب لثلاثة أطفال، قد استُهدف من قبل اللصوص، في وقت سابق عام 2018، حينما كان يلعب لمانشستر سيتى، ويقيم فى تشيشاير، لكن أفراد العصابة شعروا بالخوف عندما تم تفعيل نظام الإنذار، ولاذوا بالفرار.

وتأهل منتخب إنجلترا، دون عناء كبير، إلى دور الثمانية فى كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على السنغال فى استاد البيت، مساء يوم الأحد.