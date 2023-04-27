رحيل رجل صناعة السيارات في مصر

توفي رجل الأعمال المصري فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية الوكيل السابق لسيارات بي إم دبليو الألمانية (BMW) و(MINI) في مصر يوم الأحد الماضي.

وقال نجل شقيق رجل الأعمال على صفحته الشخصية في فيسبوك، “إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي فريد الطوبجي، نسألكم الدعاء له”.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الراحل في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة بعد صلاة ظهر الأحد الماضي.

ووصفت صحيفة “مصراوي” الإلكترونية رجل الأعمال الراحل بـ “رجل صناعة السيارات في مصر”، وذكرت صباح اليوم الخميس أن عزاء “الطوبجي” أقيم في مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.

وشهد العزاء حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والمسؤولين من بينهم وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع، وهاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، المهندس علاء السبع رئيس غرفة صناعة السيارات، والإعلامية سهير جودة، والنائب محمد أنور السادات، وعدد من كبار صناعة السيارات.

وكانت أسرة الطوبجي أعلنت عن وفاته صباح يوم الأحد الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

وحقق الطوبجي نجاح كبير مع المجموعة البافارية للسيارات مع بداية تأسيس الشركة في مصر سنة 2003 باستثمار رجل الأعمال القطري المعروف عيسى الكواري، قبل أن يعلن الكواري في 2018 عن تخارجه من الاستثمار في مصر، وتصفية البافارية للسيارات.

من هو فريد الطوبجي؟

ينشر أريبيان بزنس نبذة عن رجل الأعمال فريد الطوبجي بحسب موقع “القاهرة 24” المصري.

دخل عالم السيارات في 2003، وقبل ذلك لم يكن لديه سابقة أعمال في عالم السيارات.

ترأس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات التي تمتلك وكالة علامتي بي إم دبليو وميني سابقاً، وبريليانس حالياً.

تولى رئاسة رابطة مصنعي السيارات في 2019.

تم اتهامه بالتهرب الضريبي في 2020، وتم عرضه على جهات التحقيق بالتهمة ذاتها.

أسس الشركة البافارية مع مجموعة من المستثمرين.

نجحت الشركة البافارية بعد تأسيسها في الحصول على توكيل BMW وميني الأمر الذي ساهم في انتشارهما في السوق المصري.

وبعد فترة انسحب المستثمرين من الشركة البافارية، وأصبح فريد الطوبجي الرجل الأول للشركة في مصر، قبل أن يُعلن المستثمرين القطريين الرغبة في البيع والتخارج وسحب استثماراتهم من مصر.

وسعى “الطوبجي” في السيطرة على أسهم الشركة البافارية، قبل أن يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي.

وفي ظل الأزمة التي طالت جميع القطاعات مع بداية 2020، تعهد الطوبجي للعاملين لديه بالحفاظ عليهم دون المساس بحقوقهم، قائلاً “ستحتفظ المجموعة بكل دخول موظفيها الشهرية دون تغيير بغض النظر عن الظروف القهرية التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا.. إنني على ثقة بأننا سنعبر هذه المحنة معاً، وسنعود أقوى بكثير”.

توفى فريد الطوبجي صباح يوم الأحد الماضي الموافق 23/4/2023.

الصور لمجلس عزاء الراحل فريد الطوبجي من موقع صحيفة “مصراوي”