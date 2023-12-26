شهد السابع من كانون الأوّل (ديسمبر) الجاري رحيل بنيامين إقبال سافنيا أحد أهم الشعراء البريطانيين ، أدرجته صحيفة التايمز ضمن قائمة أفضل 50 كاتبًا في بريطانيا بعد الحرب، توفي بورم في الدماغ عن عمر يناهز 65 عاما.

يجسد بنيامين قصة ملهمة حين وصل إلى القاع بعد طرده من المدرسة في طفولته بسبب عُسر القراءة وهو أحد اضطرابات التعلم المعروفة باسم دزليكسيا dyslexia ) ودخل السجن وقالت له معلمته أن نهايته الموت في السجن أو القتل، ولكنه تذكر حبه للشعر في طفولته، وألهمته هدية (ضمن مجموعة متحف برمنغهام حاليا) و كانت عبارة عن آلة كاتبة ليبدأ بطباعة أشعاره ويصبح كاتبًا.

ونجح لاحقا بفضل قصائده الملهمة في نيل درجة الدكتوراة الفخرية وقدمت إليه من عشرات الجامعات التي قام بتدريس الشعر فيها، بينما يتعلم الصغار حاليا قصائده في مدارس بريطانيا.

سافنيا الذي اشتهر برفضه سنة 2003 قبول وسام تكريم الملكة إليزابيث الثانية (OBE) احتجاجا على الإمبراطورية البريطانية وتورطها بالعبودية، واعتبر منحه الجائزة محاولة لاستمالته للمؤسسة الرسمية بعد أن فرض موهبته الشعريّة على الجميع، اشتهر شاعرا وكاتبا وعمل أيضًا في التمثيل عندما ظهر في السلسلة السادسة من مسلسل بيكي بلايندرز Peaky Blinders عن عصابات بيرمنغهام حيث نشأ في طفولته مع بعض العصابات من المراهقين.

زار فلسطين عام 1988 وكانت مادة دسمة في أشعاره التي دفعت بـ نلسون مانديلا للقاءه والاستماع لقصائده.

قدم أول كتاب شعري يحقق نجاحا عارما للأطفال ، بعنوان ديك الحبش “Talking Turkeys”، الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعًا في عام 1994، مما تطلب إعادة طبعه بشكل عاجل بعد ستة أسابيع فقط.

واستمر في نشر أربع روايات جريئة ألهمت الصغار و المراهقين والكبار، وكان له الفضل في جذب الشباب إلى القراءة من خلال توفير المواد التي يمكنهم الارتباط بها.

نال جائزة البافتا، وطلبته «جامعة برونيل» في لندن ليعمل بروفيسوراً للكتابة الإبداعيّة، وحصل على الدكتوراه الفخرية من 15 جامعة حول العالم.

نال جائزة البافتا، وطلبته «جامعة برونيل» في لندن ليعمل بروفيسوراً للكتابة الإبداعيّة، وحصل على الدكتوراه الفخرية من 15 جامعة حول العالم.