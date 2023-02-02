فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أحد رجالات الاقتصاد والأعمال الوزير الأسبق محمد سعيد الملا، وشغل الراحل عدداً من المناصب الوزارية مع قيام دولة الاتحاد، منها وزير الدولة لشؤون الاتحاد والخليج ووزير الكهرباء بالوكالة، ووزير النقل والمواصلات عام 1971. وكان أول رئيس لمجلس إدارة مواصلات الإمارات في الفترة (1981ـ1997)، وأول رئيس لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات-اتصالات، وأول المؤسسين لها، ولبريد الإمارات.

ونعت وسائل الإعلام الإماراتية الراحل محمد سعيد الملا وتحدثت عن مناقبه ومساهماته في تأسيس عدد من المؤسسات الإماراتية التي أصبحت من أعمدة الاقتصاد المتنوع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة لسموه على «تويتر»، أمس”حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه..رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان .. ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد..وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه ..ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية .. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة..”

كما نعاه عضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عبر تويتر، قائلاً “غادرنا اليوم المرحوم محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز وأحد الرجال الذين عملوا بإخلاص لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه حكام الاتحاد، برحيله فقدنا قامة وطنية خدمت بلادها بكل صدق ووفاء خالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

من هو محمد سعيد الملا؟

ولد محمد سعيد الملا في مدينة دبي، وكان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وله دور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البارزين، فضلاً عن شغله منصب وزير المواصلات.

وقبل تأسيس دولة الاتحاد، شغل الملا منصب أول رئيس لمجلس إدارة غرفة دبي عام 1965، كما كان له دور في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من التجار، وهو بنك دبي الوطني.

وسيتم تشييع جثمان الراحل اليوم الخميس الموافق 2 فبراير/شباط 2022 بعد صلاة العصر بمقبرة القوز في دبي.