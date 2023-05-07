رحيل الفنان العراقي محسن العزاوي

توفي المخرج والفنان والباحث العراقي محسن أحمد محمد العزاوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 84 عاماً وبعد صراع طويل مع المرض إذ كان يعاني وضعاً صحياً صعباً بعد أن تعرض لجلطات دماغية عدة خلال السنوات الأخيرة.

وولد محسن العزاوي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، في 1939 بمدينة الناصرية (300 كلم جنوب العاصمة بغداد) وتوفي في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، وكان في وضع صحي حرج بحسب تأكيدات نجله الممثل سامان العزاوي.

والراحل مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي، له أكثر من 70 عملاً مسرحياً، بدأ مشواره الفني مخرجاً لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب، “زنزانة رقم 16” في 1985 لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.

العزاوي خريج معهد الفنون الجميلة قسم المسرح في بغداد، وخريج أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية في براغ تشيكوسلوفاكيا سابقاً، وحاصل على الدكتوراه من جامعة تشارلز – كلية الفلسفة في براغ.

وتولى العزاوي عديد من المواقع والمناصب الفنية والإدارية، منها مدير الفرقة القومية للتمثيل للفترة 1975 – 1982، ومدير الفرقة القومية للفنون الشعبية بين 1987 – 1991، ومدير ومشرف فني لمهرجان بابل الدولي من 1987 لعشر دورات متتالية، وغيرها من المناصب.

ويعد العزاوي من الجيل الأول الذي أسهم في صناعة وتطوير المسرح العراقي عبر أعمال مسرحية مميزة جداً، كذلك شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

من قامات الفن العراقي الأصيل…….

القدير محسن العزاوي(٨٢عاما) ّ. pic.twitter.com/52JekWjHr5 — Omama (@rafelnabeel312) January 25, 2021

شارك في عديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية، منها:

مهرجان دمشق للفنون المسرحية (سوريا).

مهرجان القاهرة الدولي (مصر).

مهرجان المسرح الأردني (الأردن).

مهرجان ملتقى صقر الرشود (الكويت).

مهرجان القاهرة التجريبي الرابع عشر (مصر).

مهرجان القاهرة الدولي التجريبي (مصر).

المهرجان الدولي للسينما والتلفزيون في القاهرة (مصر).

مهرجان مسرح الطفل في عمان (الأردن).

مهرجان قرطاج المسرحي (تونس)

مهرجان مسرح الطفل (ليبيا).