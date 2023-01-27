رحيل الداعية السعودي عبدالله بانعمه صاحب نكتة “المظلة التي لم تفتح”

توفي فجر اليوم الجمعة الداعية السعودي عبدالله بانعمة الذي عرف بظرافته وإلقاءه بعض النكات وخاصة نطتة “المظلة”؛ وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ودخل هاشتاك (#وفاه_الداعيه_عبدالله_بانعمه) الترند السعودي في موقع تويتر، حيث نعاه الآلاف من الناشطين الذين عددوا مآثره، وسائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكون المرض الذي أصابه في حياته كفارة له.

ونعاه كثيرون في هاشتاكات أخرى مثل (الفردوس الاعلي) و(#دعاء_للميت) و(#يوم_الجمعة) و(#ساعه_استجابه) دخل معظمها في الترند السعودي في موقع تويتر.

وذكر عدد من الناشطين أن الصلاة على جثمانه ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف.

وتم تداول مقطع فيديو للفقيد أُشير إلى أنه كان آخر تسجيل له أثناء وعكة أصابته مؤخراً؛ حيث طمأن الجميع أنه بخير وعافية، سائلاً الجميع الدعاء له ولمرضى المسلمين.

وأضاف أنه يتمنى ألاّ يحرمه الله تعالى من شهر رمضان المقبل وأن يجعله والجميع من المقبولين فيه، ناصحاً باغتنام فرصة شهر الصيام لتصفية النفس وصلة الرحم، والتوبة.

وعبدالله بانعمة من الشخصيات المؤثرة، حيث عرفه الملايين منذ أعوام طويلة، عندما تغلب على مرضه وإعاقته؛ ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية في المساجد وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عبدالله بانعمه أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاماً، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى إلى ارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل الرباعي.

وعرف الشيخ عبدالله بانعمه بإلقائه النكات في بعض المناسبات أمام جمهوره، ومنها نكتة (المظلة التي لم تفتح) التي تداولها الملايين في السعودية وغيرها من الدول الخليجية والعربية، قبل سنوات، دون أن يعرف كثيرون أنها تعود للشيخ الراحل عبد الله بانعمه رحمه الله.