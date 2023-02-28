في خطوة مهمة لتحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي ، نجحت مطارات_الرياض بالتعاون مع شركة سيتا SITAonline العالمية في تنفيذ تجربة «رحلة السفر الذكية» في مطار الملك خالد الدولي للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

أكملت بنجاح مطارات الرياض تجربة تقنية مسح الوجه بالمقاييس الحيوية لاستبدال بطاقات الصعود إلى الطائرة للمسافرين.

يمكن للمسافرين في مطار الملك خالد الدولي التخلي عن بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسريع أوقات تسجيل الوصول بفضل الشراكة بين شركة الطيران ومزود التكنولوجيا العالمي سيتا SI-TA. بدلاً من استخدام بطاقة الصعود المطبوعة أو الرقمية ، يحتاج المسافرون الآن إلى مجرد إلقاء نظرة على الشاشة وتصبح وجوههم بطاقة الصعود إلى الطائرة.

نشرت شركة مطارات الرياض مقطع فيديو على الإنترنت يعرض النظام الجديد وفوائد التجربة. جاء في الفيديو:

قالت سيتا إن مسار SITA الذكي يحسن تجربة الركاب ويمنحهم مزيدًا من الوقت للاستمتاع بمرافق المطار ، مع تقليص أوقات تسجيل الوصول بنسبة 20 في المائة على الأقل. في وقت سابق من هذا الشهر ، أطلق مطار دبي الدولي (DXB) نظامًا جديدًا للقياسات الحيوية ، والذي يسمح للمسافرين بالسفر بدون جواز سفر أو بطاقة صعود إلى الطائرة من الإمارة.