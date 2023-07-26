رحلات مميزة وتجارب استثنائية على متن طائرة خاصة

كشفت فورسيزونز، عن مسار الرحلة الثامنة لطائرتها الخاصة المقررة في عام 2024، التي أطلقت عليها اسم المستكشف القديم. إذ سيستمتع الضيوف برحلة مدعومة بخبرة المجموعة تغطي القارات الخمس على مدار 24 يوماً و10 وجهات آسرة، وذلك على متن طائرة فورسيزونز الخاصة التي تتمتع بتخصيص كامل وتصميم مميز وتتضمن أحدث التقنيات وأوسع وأطول مقصورة في فئتها؛ وذلك لتعزيز الراحة والاتصال على متن الطائرة.

ومع اكتمال 20 رحلة شملت 35 دولة منذ أول رحلة على متن طائرة فورسيزونز الخاصة في عام 2015، ومع معدل تكرار الضيوف بنسبة بلغت أكثر من 30٪، فإن الطلب حالياً يشهد ازدياداً مستمراً على تجربة طائرات فورسيزونز الخاصة.

تشمل المعالم البارزة في مسار “المستكشف القديم” التحليق فوق المدينة الدينية القديمة في المكسيك من خلال ركوب منطاد الهواء الساخن عند شروق الشمس، واستكشاف جزيرة إيستر ، التي تعد واحدة من أبعد الوجهات في العالم وواحدة من بين أكثر مواقع التراث العالمي لليونسكو شهرة وتفرداً. من هناك، ستبحر في مياه بورا بورا الصافية على متن عبارة يبلغ ارتفاعها 40 قدماً (12 متراً) ، مسترخياً على تراسه الشمسي بعد جولات منعشة من الغطس في جنوب المحيط الهادئ. جرب الحي الإبداعي في بانكوك – القلب النابض للمدينة – مع إمكانية دخول المعرض بعد ساعات العمل، وتذوق مأكولات الشارع، واستكشاف الأزقة المخفية.

وسيتوجه المسافرون بعد ذلك غرباً إلى مصر لقضاء يوم فريد والاستمتاع بعجائب الدنيا القديمة المتمثلة في أهرامات الجيزة الشهيرة ومعبد أبو الهول. ويمكن لعشاق المسلسل التلفزيوني الناجح The White Lotus التطلع إلى زيارة تاورمينا، وهي الخلفية الخلابة للموسم الثاني وإضافة جديدة لرحلة أغسطس، والاستمتاع بإقامة في قصر سان دومينيكو الشهير المطل على البحر الأيوني.

وكما هو الحال دائما، سيقيم ضيوف تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة في فنادق ومنتجعات فورسيزونز طوال الرحلة. وفي المواقع النائية، سيقيم الضيوف في أماكن إقامة فاخرة يختارها فريق فورسيزونز.

المستكشف القديم ، 28 أغسطس – 20 سبتمبر 2024

ميامي – مكسيكو سيتي – جزيرة الفصح – بورا بورا – الحاجز المرجاني العظيم – بانكوك – مدينة البتراء المفقودة – الأهرامات – تاورمينا – مدريد

فيما يلي القائمة الكاملة لتجارب طائرة فورسيزونز الخاصة لعام 2024؛ للحصول على أحدث المسارات المتوفرة للفترة 2023/2024 ، انقر هنا:

عجائب أفريقيا، 28 ديسمبر 2023-9 يناير 2024

أثينا – الأهرامات – سيرينجيتي – موريشيوس – رواندا – شلالات فيكتوريا – جوهانسبرج

استكشاف آسيا، من 11 إلى 26 يناير 2024

طوكيو – بالي – جزر المالديف – هوي آن – بوتان – أنغكور وات – بانكوك

لقاءات خالدة، 23 مارس – 15 أبريل 2024

أواهو – بورا بورا – سيدني – بالي – شيانغ ماي أو شيانغ راي – تاج محل – دبي – براغ – لندن

عالم المغامرات، 17 أبريل – 10 مايو 2024

سياتل – كيوتو – بالي – سيشيل – رواندا – مراكش – بوغوتا – جزر غالاباغوس – فورت لودرديل

المستكشف القديم ، 12 مايو – 4 يونيو 2024

فورت لودرديل – مكسيكو سيتي – جزيرة الفصح – بورا بورا – الحاجز المرجاني العظيم – بانكوك – مدينة البتراء المفقودة – الأهرامات – أثينا – مدريد

الحبكة الدولية، 21 سبتمبر – 14 أكتوبر 2024

سياتل – كيوتو – هوي آن – جزر المالديف – سيرينجيتي – مراكش – بودابست – فلورنسا – باريس

اكتشاف المجهول، 30 نوفمبر – 20 ديسمبر 2024

نيو أورليانز – كوستاريكا – ماتشو بيتشو – بوينس آيرس – القارة القطبية الجنوبية – بوغوتا – جزر البهاما