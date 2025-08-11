رحلات مباشرة من الرياض إلى ميونخ على متن لوفتهانزا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم

أعلنت لوفتهانزا إطلاق رحلات مباشرة من الرياض إلى ميونخ − اعتبارًا من يوم 27 أكتوبر 2025، ستربط “لوفتهانزا” عاصمة ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا بالرياض عبر ثلاث رحلات أسبوعياً على مدار العام. وشتغل الشركة طائرة “لوفتهانزا” الحديثة من طراز إيرباص A350-900، والتي تضم 293 مقعداً موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الممتازة، والدرجة الاقتصادية. وسيوفر المسار الجديد خياراتٍ أوسع للعملاء عبر ثلاث رحلاتٍ أسبوعية إلى جانب رحلة “لوفتهانزا” اليومية إلى فرانكفورت. وبذلك تقوم الشركة برفع طاقتها التشغيلية في السوق السعودية بنسبة نحو 50%. واعتبارًا من يوم 27 أكتوبر 2025، وبالتزامن مع تدشين جدول رحلاتها لموسم شتاء 2025/2026، حين تُعيد “لوفتهانزا” تشغيل هذا المسار الذي كان متوقفًا منذ عام 2017، عبر رحلات مباشرة بدون توقف ثلاث مرات أسبوعياً، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، لنقل حوالي 300 مسافر في كل رحلة إلى مركزها الرئيسي في ميونخ، في رحلة لا تتجاوز مدتها الخمس ساعات، لتعزز الربط بين العاصمة السعودية وشبكة “لوفتهانزا” العالمية، وتوفر خيارات سفر أكثر مرونة وكفاءة للمسافرين من وإلى الرياض. تنطلق الرحلة الجديدة رقم LH641 أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في الساعة6:25 صباحاً من مطار الملك خالد الدولي، وتصل إلى ميونخ في الساعة 10:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتوفّر للمسافرين ربطاً مثالياً مع شبكة وجهات “لوفتهانزا” العالمية. أما رحلة العودة إلى الرياض، فستكون رحلة ليلية تقلع من ميونيخ أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 9:45 مساءً، وتصل الساعة 4:50 صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي في مطار الملك خالد الدولي. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة الاقتصادية من 1,495 ريال سعودي. يذكر أن “لوفتهانزا” تسيّر حالياً رحلات يومية من الدمام والرياض إلى فرانكفورت، بينما تقدم الخطوط الجوية الإيطالية (ITA Airways) خمس رحلاتٍ أسبوعية من الرياض وثلاث رحلات أسبوعية من جدة إلى روما. أما “يورو وينجز”، فتعتزم تسيير سبع رحلات أسبوعية من جدة إلى برلين وكولونيا وشتوتغارت خلال موسم الشتاء المقبل. وبذلك، ستوفر الشركات الثلاث التابعة لمجموعة “لوفتهانزا” ما مجموعه 25 رحلة أسبوعية إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الرحلة الجديدة إلى ميونخ، علماً بأن شركات الطيران التابعة لمجموعة “لوفتهانزا” تسيّر أكثر من 120 رحلة أسبوعياً إلى منطقة الشرق الأوسط.

