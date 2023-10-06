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رحلات جديدة من أبوظبي إلى العراق

تسير الرحلات من أبوظبي إلى أربيل وفق جدول زمني مناسب، بمعدل رحلتين أسبوعياً، لتعزز شركة الطيران الوطنية شبكتها إلى أكثر من 40 وجهة من أبوظبي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رحلات

أعلنت ويز إير أبوظبي، عن إطلاق أولى رحلاتها إلى أربيل، ويوفر المسار الجديد رحلات سفر منخفضة التكلفة ومريحة للسياح والمقيمين في دولة الإمارات والعراق ومختلف أنحاء المنطقة. كما تتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 269 درهم إماراتي فقط.

وتسير الرحلات من أبوظبي إلى أربيل وفق جدول زمني مناسب، بمعدل رحلتين أسبوعياً، لتعزز شركة الطيران الوطنية شبكتها إلى أكثر من 40 وجهة من أبوظبي.

وقال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: “يسرنا إطلاق عملياتنا في أربيل، المدينة التي تتمتع بجمالها التاريخي المذهل، بينما نواصل تعزيز شبكتنا بالعديد من الوجهات المميزة في جميع أنحاء المنطقة، وتلتزم ويز إير أبوظبي بتوفير تجارب سفر بأسعار منخفضة للجميع في منطقة الشرق الأوسط.

رحلات
رحلات

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرة (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

مسار الرحلةأيام تسيير الرحلةتاريخ بدء الرحلةتبدأ الأسعار من*
أبوظبي – أربيلالجمعة و الاثنين06/10/2023269 AED
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