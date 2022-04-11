رحلات بحرية تستهدف السياح السعوديين ودول مجلس التعاون والشرق الأوسط

أعلنت بلو وورلد فويجرز” عن استعداداتها لإطلاق أفخم الرحلات البحرية للسياح السعوديين ودول مجلس التعاون والشرق الأوسط وقالت الشركة في بيان إن أول خط للرحلات البحرية المصممة 100٪ للرياضة والعافية يوفر 40 مسكناً حصرياً فاخراً فقط.

وقال جين ميهان ، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة بلو وورلد: مفهوم العافية ليس بالجديد بالنسبة لنا، أنه أحد مكونات حمضنا النووي”. والآن أكثر من أي وقت مضى يدرك الناس أنهم بحاجة إلى ترفيه وتجديد صحتهم. حيث كانت “بلو وورلد فويجرز” السباقة دوماً في المجال، وينصب اهتمامنا بالرياضة والصحة كونها تمثل جوهر تجربة السفر الشاملة، فضلاً عن روعة تصميم السفينة ومسار الرحلات والبرامج الموجودة على متنها وخيارات تناول الطعام والنشاطات المتعددة على جانب الشاطئ. نحن نقدم الفرصة للجميع على متن سيفتنا الفاخرة ليضيفوا تجارب مغايرة على حياتهم والتحكم في صحتهم العامة ، والتعود على نمط صحي يعزز طيلة العمر.

“يلفت البيان إلى أنه على المنصة الرياضية ، سيجد السائحين أكبر مرفق للتكييف الرياضي واللياقة البدنية في البحر ، وصالة ألعاب رياضية عصرية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من معدات الرياضية التي تحسن من صحة القلب و مرفق للتدريب على الجولف بما في ذلك أجهزة محاكاة الرياضات المتعددة ومحطة تركيب الدراجات ومختبر علاج طبيعي كامل الموصفات. أضف إلى ذلك حمام سباحة ومسبح بمياه البحر وسطح المرسى الذي يعد الأول من نوعه في هذه الصناعة ، يرافقها معدات الرياضات المائية ذات الطراز الاحترافي. مصممة لتكون أكثر السفن صحة في البحر صممت سفينة بلو وورلد المذهلة لتكون فريد من نوعه، حيث تم تقليص حجمها من سعة 1500 راكب لتحمل 500 راكب فقط. وذلك بهدف توفير أماكن غير مزدحمة على ظهر السفينة وتجربة سفر مريحة مع أجواء مستوحى من اليخوت بمساحات رحبة ومناطق مشتركة مختارة بلطف. كل ذلك من أجل أن تكون “أفضل السفن في البحر”. يمتد تركيز بلو وورلد على فزائد العافية ليشمل المأكولات وقوائم طعام الصحية والشهية المقدمة من أربعة مطاعم متخصصة تقدم جميع وجبات الطعام شاملة ،

من المتوقع أن تقضي السفينة ستة أشهر من العام في استكشاف وجهات مثيرة وغنية ثقافياً في المملكة العربية السعودية وتركيا، ومصر، وأبو ظبي ،ودبي. سيقضي النصف الثاني من العام في زيارة موانئ في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وأيرلندا والنرويج والسويد ومناطق أخرى. ويتوقع إطلاق المشروع منتصف عام 2023 .