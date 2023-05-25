توقع وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني استئناف رحلات الطيران بين سوريا والمملكة العربية السعودية “خلال أيام” وذلك بعد توقف سنوات.

وقال الوزير محمد مرتيني لصحيفة “الوطن” السورية شبه الرسمية إنه “من المتوقع أن يستأنف الشهر القادم رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق”، موضحاً أنها “خطوة مهمة باعتبار أنه يوجد نحو مليون سوري مغترب في السعودية”.

استئناف رحلات الحج والعمرة

أكد “مرتيني” على إمكانية استئناف رحلات العمرة بعد موسم الحج، متوقعاً أن العام القادم سيكون أفضل وتعود الأمور إلى طبيعتها.

وكان مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية حسان نصر الله قال في وقت سابق إن هذا العام لن يكون هناك حج للسوريين وأن الحج سيكون اعتباراً من العام القادم، نظراً لأن عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية كانت قبل موسم الحج بفترة وجيزة وهي غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج إلى تحضير واجتماعات مسبقة مع الجانب السعودي.

وأوضح “مرتيني” أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج وخصوصاً بالجانب القنصلي وبالتالي فإن وزارة السياحة لم تصدر أي تعليمات لمكاتب السياحة فيما يتعلق في هذا الموضوع.

وأضاف أن دور وزارة السياحة هو تنظيمي لوجستي لموسم الحج، “أما فيما يتعلق بالإرشاد الديني والإذن باستئناف موسم الحج هو من اختصاص اللجنة العليا للحج في وزارة الأوقاف التي يترأسها وزير الأوقاف وهو يصدر القرار بذلك وبناءً عليه يبدأ تنظيم أفواج الحج أو العمرة”.

اتفاقية بين البلدين

قال “نصر الله” إن تنظيم أمور الحج تتم بناءً على اتفاقية توقع بين وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج والعمرة السعودية تتضمن كل التفاصيل والترتيبات اللوجستية من حيث العدد والطيران والسكن وغير ذلك.

وأضاف “عادة ما توقع هذه الاتفاقية قبل الحج بخمسة أشهر، ونظراً لأن عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية كانت قبل وقت الحج بفترة وجيزة غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج إلى تحضير واجتماعات مسبقة مع الجانب السعودي، وبالتالي فإن الأمر سيتم بإذن الله لموسم الحج في العام القادم وليس في هذا العام”.