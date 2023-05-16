رفض رجل أعمال سعودي في محافظة جدة الساحلية الرضوخ لابتزاز اثنين من وكلائه وأبى دفع 13 مليون ريال (نحو 3.5 مليون دولار) لهما مفضلاً التوجه إلى الجهات المختصة والإبلاغ عنهما.

وذكرت صحيفة “سبق” المحلية أن الوكيلين خانا الأمانة، وأنتجا مقاطع فيديو مفبركة لرجل الأعمال، وهدداه -بمشاركة شخص ثالث من جنسية عربية- بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع لهما المبلغ؛ وهو ما لم يرضخ له رجل الأعمال؛ إذ توجه إلى قسم شرطة المنتزهات بمحافظة جدة، وبدأت النيابة العامة بمحافظة جدة في إجراء التحقيق.

وقال القاضي السابق والمستشار القانوني بشركة ثقتي للمحاماة والاستشارات القانونية عبدالله بن رشيد الشمري إن النيابة العامة تحظر السلوكيات كافة المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية.

وأضاف “تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.