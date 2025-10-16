رجل أعمال سعودي: نعطي شباب العائلة 500 ألف ريال للتجربة

أعلن رجل أعمال سعودي شهير أن العائلة تعطي أبنائها ذكوراً كانوا أو إناث بعد تخرجهم بأشهر مبلغ 500 ألف ريال (حوالي 134 ألف دولار) بهدف تجربة الاستثمار في السوق.

وقال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة مكتبة جرير عبر بودكاست فنجان التابع لموقع “ثمانية” السعودي “نعطيهم مبلغ نصف مليون وثم نعطيهم مبلغ مضاعف بعد 3 سنوات، ومبلغ أكبر بعد 6 سنوات”.

وتتحدث حلقة البودكاست عن قصة تأسيس مكتبة جرير، من سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، مع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتبة جرير محمد العقيل.

رئيس مجلس إدارة جرير نعطي أبناء العائلة نصف مليون ريال للتجربة



ويشرح كيف تلافت الشركة مخاطر انتقال الشركة من جيل الى جيل ؟



معلومة: 70% من العوائل الثرية تفقد ثروتها في الجيل الثاني.

وصمدت جرير أكثر من 40 عاماً أمام التحديات والصعوبات، وتُعدّ اليوم من أبرز الشركات في قطاع التجزئة في المملكة وعموم الشرق الأوسط.

ويردد “العقيل” دائماً أنّ ما تقوم به جرير في بيع الكتب هو عمل اجتماعي، لكن كيف ذلك وهم يأخذون 50 بالمئة من قيمة الكتاب فقط لمجرد عرضه في المكتبة.

وتشهد مكتبة جرير مستمر منذ بدايتها، إلا أنه منذ خمس سنوات لا يوجد نمو يذكر للأرباح. ورغم هذا، فالشركة مستمرة في توزيع الأرباح التي تؤثر في الاستثمار في نمو الشركة، فلماذا لا تتوقف عن توزيعها؟ وهل جرير تخاف من المنافسة؟ ولماذا يشتكي الكثير من سوء موقع وتطبيق جرير؟

فقدان الثروة في الجيل الثاني

يتحدث البودكاست عن أن 70 بالمئة من العائلات الثرية تفقد ثروتها في الجيل الثاني، فكيف تلافت جرير مخاطرة انتقال الشركة من جيل إلى جيل؟ وكيف ضمنت عدم حدوث المشاكل؟ وهل أثّرت على علاقتهم مع بعضهم؟

ذلك ما ترويه حلقة البودكاست.

وتوسعت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية والكتب- من متجر واحد في العاصمة السعودية الرياض في العام 1979 إلى سلسلة من نحو 80 معرضاً معظمها في المملكة ونحو 10 في دول الخليج العربية ومصر.