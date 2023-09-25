سامر باطر by سامر باطر

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رجل أعمال حصل على 100 مليون ريال بعقود لمشاريع وهمية

سامر باطر by سامر باطر

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي حيث تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت (100.000.000) مائة مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحام لحظة استلامهما 1,500,000 ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة كما تم القبض على مواطنين 2 لحظة استلامهما 1,000,000ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية”تم إيقافه”.

كما كشفت الهيئة عن قضية جرى فيها إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12,000,000 ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...