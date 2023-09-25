رجل أعمال حصل على 100 مليون ريال بعقود لمشاريع وهمية

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي حيث تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت (100.000.000) مائة مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحام لحظة استلامهما 1,500,000 ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة كما تم القبض على مواطنين 2 لحظة استلامهما 1,000,000ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية”تم إيقافه”.

كما كشفت الهيئة عن قضية جرى فيها إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12,000,000 ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

القضية 2:بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100,000,000 ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.#وطن_بلا_فساد — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 25, 2023