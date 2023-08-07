رجل أعمال تركي تكتم على تشغيل ابنته خادمة لديه 70 عاما دون علمها

تمكنت كليبة وهي خادمة تركية مسنة من أن تصبح ثرية فجأة بعد أن اعترف له رجل الأعمال التركي نيازي أوزمز أنها ابنته وتوفي بعدها بأشهر بحادث سيارة ، وتكتمت الخادمة على الحقيقة حتى وفاته، وبعدها كان على الخادمة أن تثبت أبوة رجل الأعمال الراحل لترث ثروة كبيرة تبلغ مليار ليرة تركية بمشاركة 3 أبناء من أرملته إنجي أوزمز.

ورفعت “كليبة ” البالغة من العمر 72 عاما، دعوى إثبات أبوة في محكمة لشؤون الأسرة، بعد توفي نيازي أوزمز بحادث سيارة مطلع العام الجاري في 20 فبراير 2023، وكان عمره يناهز 88 عاما وقت الحادث.

وتم أخذ العينات بينما كان جثمان الأب نيازي أوزمز في المشرحة، كما تم فتح قبر الأم أوميت إتيوزين لاختبار الحمض النووي، وأكدت الفحوصات مزاعم الخادمة التي أصبحت بقرار المحكمة شريكة في ثروة تقدر بنحو مليار ليرة، من ضمنها مصنعان للطوب –Yuva tile– و30 عقارا مملوكا لأوزمز.

لقطة للخادمة ، وحادث السيارة في فبراير الماضي

تكشفت القصة في مايو 2022 حين اعترف نيازي أوزمز، لخادمته ـ”كليبة ” أنه تكتم على حمل والدتها أوميت إتيوزين حين كانت شابة بعمر 21 عاما بولاية مانيسيا في خمسينيات القرن الماضي وأقام علاقة غرامية معها حين كان شابا يبلغ من العمر 16 عاما فقط. وأجبر والدتها أوميت بالزواج من عامل فقير- يعمل لدى والده، وكان اسمه أنور زورلوكايا، الذي كان يعمل حارسا في مصنع الطوب والرخام الذي يملكه والد نيازي، وكان أنور لا يرغب بالطفلة وحاول تركها بعد ولادته برميها قرب نهر صغير ثم تراجع عن ذلك بدافع الشفقة، وتولى تربية الطفلة التي سمياها “كليبة “.

وقام نيازي الذي كان يعمل بمصنع مع والده حسن أوزمز، بتوظيف والدة طفلته بأعمال التنظيف وتحضير الشاي، واتفق مع والده على التكتم على حقيقة أبوته للطفلة كليبة وإبقاءه سرا. وبعد أن كبرت “كليبة “، بدأت بالعمل كخادمة لدى عائلة أوزمز، تماما مثل والدتها.

في الرابعة عشرة من عمرها تزوجت كليبة من رجل في مانيسا، لكن زوجها توفي بعد سنوات ولكنها ترملت عندما توفي زوجها وعادت مع طفليها إلى منزل رجل الأعمال نيازي أوزمز، حيث كانت تعمل والدتها، وعملت خادمة في المنزل مع والدتها أوميت إتيوزين التي توفيت عام 1996 .

كليبة في لقطة نشرتها الصحف التركية، وإلى اليمين صورة لتكريم أردوغان لرجل الأعمال نيازي أوزمز

إلى اليسار، أوميت إتيوزين والدة كليبة، ورجل الأعمل يتلقى تكريما لتبرعه ببناء مدارس في منطقة مانسي