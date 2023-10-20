رجل أعمال أمريكي مصري يتمسك بمحاميه بقضية اللحوم الحلال

تنازل أول أمس الأربعاء رجل الأعمال الأمريكي مصري الأصل وائل حنا وهو أحد المتهمين إلى جانب السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، في قضية الرشوة والاحتيال التي رفعها في نيويورك ، عن حقه بتغيير محاميه لورانس لوستبرج نتيجة احتمال تضارب بشأن تمثيله القانوني، وأخبر قاضيًا فيدراليًا أنه يفهم أن محاميه يمثل متهمًا آخر في القضية وهو فريد دعيبس، لبناني الأصل في قضية الرشاوى ذاتها.

وكان رجل الأعمال وائل حنا قد دفع ببرائته يوم الثلاثاء، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن مؤكدا أنه غير مذنب، وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلم وثائق سفره، بعد اتهامه بتقديم رشاوى للسيناتور روبرت مينينديز رئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوردت لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما تلقيا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح مطالب محددة من رجل الأعمال وائل حنا.

رجل الأعمال الأمريكي مصري الأصل وائل حنا

داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يتحدث على رشاوى يُزعم أن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وزوجته تلقاها من رجال أعمال مصريين أمريكيين. أليكسي جي روزنفيلد / غيتي إميجز

دفعت نادين، زوجة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ببراءتها من تهم التآمر مع زوجها للعمل كعميل أجنبي لمصر. وتزعم لائحة الاتهام أن الزوجين، اللذين يواجهان بالفعل اتهامات بالرشوة، قدما “معلومات حساسة للحكومة الأمريكية” لمساعدة الحكومة المصرية.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز، الذي رفض الاستقالة من مجلس الشيوخ، أمام المحكمة الأثنين القادم الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وينفي السيناتور ارتكاب أي مخالفات. وفي يوم الأربعاء، كان من بين المتهمين الذين قدموا التماسات، السيدة مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي، وائل حنا، المتهم أيضًا بتهمة التآمر على عميل أجنبي في القضية.