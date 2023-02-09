تم الإعلان اليوم في أبوظبي عن تدشين الربط الثنائي بين الأنظمة المرورية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة. جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين الشقيقين، وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية. جرى خلال الاجتماع الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.
يهدف الربط المروري إلى تسهيل تسديد المخالفات في البلد الأصلي ليتم تحويلها لاحقا إلى البلد الذي تم تسجيل المخالفات فيه من الدول الخليجية.
وكانت الكويت قد اتفقت مع الإمارات في سبتمبر الماضي على تنفيذ الربط المروري بين البلدين.