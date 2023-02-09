تم الإعلان اليوم في أبوظبي عن تدشين الربط الثنائي بين الأنظمة المرورية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة. جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين الشقيقين، وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية. جرى خلال الاجتماع الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.

يهدف الربط المروري إلى تسهيل تسديد المخالفات في البلد الأصلي ليتم تحويلها لاحقا إلى البلد الذي تم تسجيل المخالفات فيه من الدول الخليجية.

#أخبار_الداخلية | اجتماع ثنائي بشأن ربط المخالفات المرورية بين الإمارات وقطر #MOINews | A bilateral meeting on linking traffic violations between the UAE and Qatarhttps://t.co/HmBRCZtafs pic.twitter.com/twcA70AzQT — وزارة الداخلية (@moiuae) January 24, 2023

وكانت الكويت قد اتفقت مع الإمارات في سبتمبر الماضي على تنفيذ الربط المروري بين البلدين.