سامر باطر by سامر باطر

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ربط المخالفات المرورية بين قطر والإمارات

سيصبح بالإمكان تسديد القطريين لمخالفات ارتكبوها في الإمارات في بلدهم، و يهدف الربط المروري إلى تسهيل تسديد المخالفات في البلد الأصلي ليتم تحويلها لاحقا إلى البلد الذي تم تسجيل المخالفات فيه من الدول الخليجية.

سامر باطر by سامر باطر

تم الإعلان اليوم في أبوظبي عن تدشين الربط الثنائي بين الأنظمة المرورية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة. جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين الشقيقين، وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية. جرى خلال الاجتماع الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.

يهدف الربط المروري إلى تسهيل تسديد المخالفات في البلد الأصلي ليتم تحويلها لاحقا إلى البلد الذي تم تسجيل المخالفات فيه من الدول الخليجية.

وكانت الكويت قد اتفقت مع الإمارات في سبتمبر الماضي على تنفيذ الربط المروري بين البلدين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...