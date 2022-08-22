راية تتولى مهمة تعزيز تجربة عملاء زين السعودية

أعلنت شركة “راية” المصرية لخدمات مراكز الاتصالات، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع شركة “زين السعودية”، تقدم بموجبه خدمات التعهيد لـ”زين” وتتولى مهمة تعزيز تجربة عملائها في المملكة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها الاثنين، أن توقيع عقد الشراكة يأتي بعد استحواذها العام الماضي على شركة الخليج لتجربة العملاء التي تأسست عام 2015، وتدير أعمالها من خلال 3 فروع في البحرين، والسعودية، والإمارات، وأن فريقها يتمتع بخبره واسعة في مجال التعهيد تتجاوز 30 عاماً.

وقال أحمد رفقي الرئيس التنفيذي لراية لخدمات مراكز الاتصالات “نفتخر بأن نكون شريكاً لنجاح زين السعودية، خاصة أن التعاقد الجديد يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها راية لخدمات مراكز الاتصالات وشركتها التابعة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، خصوصاً أننا أثبتنا جدارتنا الفائقة كشريك نجاح لكبرى الشركات حول العالم بتقديمنا خدمات التعهيد على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية المعتمدة”.

فيما أكد المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغثير الرئيس التنفيذي لزين، على أن الشراكة تؤكد استراتيجية الشركة التي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة عملاء بالارتكاز إلى الخدمات والمنتجات النوعية التي تدعمها شبكة الجيل الخامس”.

وأضاف انه من خلال الارتقاء بتجربة العميل، وكذلك تقديم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وخدمة عملاء استباقية وفعّالة، سيسهم ذلك بشكل مباشر في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة بما يحقق اقتصاداً رقمياً معرفياً متنوّعاً ومستداماً، ويرتقي بجودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030″.