راية الأنمي الياباني بيد الجيل زد بوجه الفساد من إندونيسيا وكوريا والفيلبين وحتى فرنسا

ينتشر علم قراصنة “ون بيس” المستوحى من الأنمي الياباني بين أفراد الجيل زد، والذي كان يُلوّح به المتظاهرون لأول مرة في إندونيسيا، ليتحول إلى رمز دولي لجيل الشباب الذي يعرف باسم جيل زد (جين زي) شبابية ضد الفساد. ما بدأ راية غير مألوفة في شوارع جاكرتا، رفعت ذات الراية في 6 دول ومن نيبال والفلبين وحتى كوريا الجنوبية و فرنسا، معلنًا عن حركة متنامية تدفعها الأجيال الشابة وخاصة الجيل زد توحدها شبكات التواصل الاجتماعي. الجمجمة الكرتونية التي ترتدي قبعة من القش، والمستمدة من الأنمي الياباني الشهير “ون بيس”، أصبحت تتجاوز حدود الخيال لتصبح شعارًا حقيقيًا لتحدي الفساد. في يوليو الماضي، عندما شوهد العلم للمرة الأولى في إندونيسيا يلوّح به سائقو الشاحنات ثم طلاب الجامعات، لم تدرك السلطات على الفور معناه. لكن الشباب، المعجبون بالمسلسل، فهموا فورًا ما يرمز إليه: التمرد على سلطات يتهمونها بالفساد وهو ما يجسده بطل المسلسل “مونكي دي لوفي” الشخصية الرئيسية وبطل سلسلة الأنمي والمانجا اليابانية الشهيرة “ون بيس. كانت ذروة استخدام العلم في إندونيسيا بعد حادثة مأساوية في 28 أغسطس، حيث دهست مركبة للشرطة دراجة نارية، مما أسفر عن مقتل سائقها عفان كورنياوان (21 عامًا). أدت الحادثة إلى اندلاع احتجاجات غاضبة، وظهر علم “ون بيس” إلى جانب العلم الوطني الإندونيسي، مما أثار استياء المسؤولين الذين سارعوا إلى مصادرة اللافتات. لكن ذلك لم يوقف المد، بل عززه. لم يلبث هذا الرمز أن تجاوز الحدود. ففي نيبال، تبناه المتظاهرون خلال مظاهرات واسعة النطاق ضد الفساد. أظهرت صور من كاتماندو متظاهرين من “الجيل زد” وهم يرفعون العلم، بعضها يحمل شعارات محلية مثل “حان الوقت” و”استيقظوا_نيبال”، في إشارة واضحة إلى أن الرمز العالمي يمكن تكييفه ليناسب المطالب المحلية. وتصاعدت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات دموية أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء. وفي كوريا الجنوبية، استُخدم علم “قراصنة قبعة القش ون بيس” في الاحتجاجات. ظهر العلم خلال المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس السابق يون سوك يول، وخاصةً عندما أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة، مُعيدًا إلى الأذهان فترات مظلمة من الأنظمة العسكرية. وظهرت الراية في 6 دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والفلبين ونيبال وفرنسا، كرمز شبابي للتمرد على الفساد والاستبداد والأنظمة القمعية. أصبحت الجمجمة الكرتونية الشهيرة التي ترتدي قبعة القش رمزًا عابرًا للحدود الوطنية للسخط الشعبي والمشاعر المناهضة للحكومة، متجاوزةً أصلها الخيالي. ويؤكد الخبراء أن انتشار هذا الرمز العالمي يعود بشكل كبير إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي عملت كمنصة لتبادل الأفكار وتنسيق الحركات. هذا الانتشار السريع لعلم قراصنة “ون بيس” ليس مجرد راية، بل هو رمز لجيل يعارض الفساد.

